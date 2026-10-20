Γιατί όλο και περισσότεροι άνθρωποι που δεν έχουν καπνίσει ποτέ εθίζονται στο ηλεκτρονικό τσιγάρο

Από περιέργεια σε εξάρτηση, γιατί οι νέοι που δεν κάπνιζαν στρέφονται στο ηλεκτρονικό τσιγάρο;

Για πολλούς, το ηλεκτρονικό τσιγάρο ξεκινά ως μια δοκιμή από περιέργεια ή ως μια συνήθεια που βλέπουν να υιοθετούν οι φίλοι τους. Κάπως έτσι, όμως, κάτι που αρχικά μοιάζει ακίνδυνο μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινότητας, μέχρι να φτάσεις στο σημείο να μην μπορείς να το αποχωριστείς. Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι αυτό δεν αφορά μόνο όσους προσπαθούν να κόψουν το συμβατικό τσιγάρο.

Όλο και περισσότεροι άνθρωποι που δεν έχουν καπνίσει ποτέ συστηματικά στρέφονται στο άτμισμα, χωρίς να συνειδητοποιούν πάντα πόσο εύκολα μπορεί να εξελιχθεί σε εξάρτηση. Η ιστορία της 21χρονης Γκρέισι Μουνγκούλου είναι χαρακτηριστική. Όταν τα ηλεκτρονικά τσιγάρα άρχισαν να γίνονται δημοφιλή στο σχολείο της, εκείνη δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί οι συμμαθητές της τα χρησιμοποιούσαν.

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