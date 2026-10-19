Δεν μπορούσε να ουρήσει για 2,5 χρόνια: Η σπάνια πάθηση που άλλαξε τη ζωή μιας 30χρονης

Μια 30χρονη ταλαιπωρήθηκε από επαναλαμβανόμενες ουρολοιμώξεις και σοβαρή κατακράτηση ούρων, μέχρι που διαγνώστηκε με το σπάνιο σύνδρομο Fowler.

Μια δύσκολη και ψυχολογικά εξαντλητική περιπέτεια υγείας βιώνει η 30χρονη Evan Francis, η οποία διαγνώστηκε με σύνδρομο Fowler, μια σπάνια πάθηση που εμποδίζει τη φυσιολογική ούρηση και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή κατακράτηση ούρων. Η ίδια περιγράφει την εμπειρία της ως τραυματική, καθώς η καθημερινότητά της έχει αλλάξει δραματικά, ενώ περιμένει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση που θα μπορούσε να τη βοηθήσει να διαχειριστεί την κατάστασή της.

Η περιπέτειά της ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024, όταν επισκέφθηκε τον γιατρό της λόγω πόνου στην πλάτη και φουσκώματος. Αρχικά, της χορηγήθηκαν αντιβιοτικά για ουρολοίμωξη, όμως δύο εβδομάδες αργότερα, επέστρεψε με τα ίδια συμπτώματα, έχοντας περάσει ήδη δύο ημέρες χωρίς να ουρήσει, όμως η εκτίμηση παρέμεινε η ίδια.

Ένα υπερηχογράφημα τον επόμενο μήνα έδειξε ότι παρέμεναν περίπου 300 ml ούρων στην κύστη της, με αποτέλεσμα να παραπεμφθεί σε ουρολόγο. Πριν από το ραντεβού της, ωστόσο, πέρασε 36 ώρες χωρίς να μπορεί να ουρήσει. Η κατάσταση επιδεινώθηκε τόσο, ώστε αναγκάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί αφαίρεσαν ένα λίτρο ούρων από την κύστη της. Όπως της εξήγησαν, αν είχε καθυστερήσει περισσότερο, υπήρχε κίνδυνος να εμφανίσει σήψη.

Η Evan επέστρεψε στο σπίτι με καθετήρα και ειδικό σάκο συλλογής ούρων. Για πέντε ημέρες απέφευγε να βγει από το σπίτι, καθώς ένιωθε ανασφάλεια με τη νέα πραγματικότητα. Όταν ο καθετήρας αφαιρέθηκε δύο εβδομάδες αργότερα, το φούσκωμα επανεμφανίστηκε.

Τι είναι το σύνδρομο Fowler και πώς επηρεάζει την ούρηση

Η διάγνωση ήρθε έπειτα από μια σειρά εξετάσεων το 2024. Η κυστεοσκόπηση τον Μάιο, δύο μαγνητικές τομογραφίες τον Ιούνιο και ο ουροδυναμικός έλεγχος τον Ιούλιο αποκάλυψαν ότι έπασχε από σύνδρομο Fowler. Πρόκειται για μια πάθηση που προκαλεί μερική ή πλήρη κατακράτηση ούρων και εμφανίζεται στις γυναίκες, με συνηθέστερη ηλικία έναρξης περίπου τα 26 έτη. Σύμφωνα με τον οργανισμό Fowler's Syndrome UK, το πρόβλημα σχετίζεται με τον ουρηθρικό σφιγκτήρα, τον μυ που συμβάλλει στον έλεγχο της ούρησης. Όταν ο μυς δεν χαλαρώνει σωστά, η αποβολή των ούρων δυσκολεύει ή καθίσταται αδύνατη.

Η Evan ενημερώθηκε ότι θα χρειαζόταν καθετήρα εφ' όρου ζωής, μια προοπτική που, όπως λέει, επηρέασε σοβαρά την ψυχική της υγεία. Παρά την ανακούφιση που ένιωσε επειδή έμαθε σχετικά γρήγορα τι της συνέβαινε, η συνέχεια ήταν εξίσου δύσκολη, καθώς από τον Φεβρουάριο έως τον Αύγουστο του 2024 αντιμετώπισε 35 ουρολοιμώξεις και τελικά νοσηλεύτηκε με σήψη.

Στη συνέχεια, οι γιατροί προχώρησαν στην τοποθέτηση υπερηβικού καθετήρα, ο οποίος περνά μέσα από το κάτω μέρος της κοιλιάς και καταλήγει στην ουροδόχο κύστη. Δοκίμασε επίσης μια ειδική ηλεκτρονική συσκευή που στέλνει σήματα στους μυς της κύστης, με στόχο να διευκολύνει την αποβολή των ούρων, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Πλέον, βρίσκεται σε λίστα αναμονής για μια επέμβαση διάρκειας περίπου οκτώ ωρών. Η μέθοδος που εξετάζεται προβλέπει τη δημιουργία ενός καναλιού με τη χρήση της σκωληκοειδούς απόφυσης, ώστε τα ούρα να μπορούν να αποβάλλονται μέσω ενός ανοίγματος στον ομφαλό.

«Η ζωή μου έχει μπει στον πάγο»

Παρότι περιμένει την επέμβαση με ενθουσιασμό, η Evan παραδέχεται ότι αισθάνεται και φόβο. Η μακρά αναμονή την κάνει να νιώθει ότι η ζωή της βρίσκεται σε παύση, ενώ η ίδια δυσκολεύεται να διαχειριστεί τις επιπτώσεις της πάθησης σε μια τόσο νεαρή ηλικία.

Όπως εξηγεί, η καθημερινότητα με καθετήρα είναι ψυχολογικά εξουθενωτική και συχνά ταπεινωτική, ιδιαίτερα επειδή το σύνδρομο παραμένει σχετικά άγνωστο. Η αυτοπεποίθησή της έχει μειωθεί σημαντικά, επηρεάζοντας ακόμη και την προσωπική της ζωή, καθώς δυσκολεύεται να βγει ραντεβού ή να αισθανθεί άνετα με την οικειότητα. Η ίδια τονίζει ότι, παρότι οι γύρω της θεωρούν πως διαχειρίζεται καλά την κατάσταση, δεν αντιλαμβάνονται πάντα το μέγεθος της εσωτερικής της δυσκολίας. Επισημαίνει, επίσης, ότι η κοινωνία μιλά συχνότερα για την ακράτεια ούρων, αλλά πολύ λιγότερο για την κατακράτηση, με αποτέλεσμα όσοι αντιμετωπίζουν το συγκεκριμένο πρόβλημα να αισθάνονται ντροπή και αμηχανία.

Μέσα από τη δημόσια εξομολόγησή της, η Evan θέλει να ενημερώσει περισσότερο κόσμο για την κατακράτηση ούρων και το σύνδρομο Fowler, υπογραμμίζοντας ότι η ανάγκη για καθετήρα δεν αφορά αποκλειστικά ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Παράλληλα, ζητά να πραγματοποιηθεί μια μεγάλη επιστημονική μελέτη με τη συμμετοχή ασθενών με σύνδρομο Fowler, ώστε να διερευνηθούν καλύτερα τα αίτια της πάθησης και να βρεθούν αποτελεσματικότερες λύσεις για όσους ζουν με αυτήν.

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