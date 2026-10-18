Ο Χάρι Στάιλς τίμησε τον Λίαμ Πέιν, δύο χρόνια μετά τον θάνατό του: Το ακυκλοφόρητο τραγούδι που ερμήνευσε (vid)
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Ο Χάρι Στάιλς παρουσίασε το τραγούδι με τίτλο «What Is Enough» κατά τη διάρκεια της sold-out συναυλίας του στο Madison Square Garden, ανήμερα της δεύτερης επετείου από τον θάνατο του Λίαμ Πέιν.
Κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Together, Together», η οποία έχει καταρρίψει ρεκόρ, ο Χάρι Στάιλς τίμησε τον Λίαμ Πέιν με ακυκλόφορητο τραγούδι.
Απευθυνόμενος στο κατάμεστο κοινό το βράδυ της Παρασκευής, ο τραγουδιστής τίμησε τη μνήμη του πρώην μέλους των One Direction, αναφερόμενος σε εκείνον ως φίλο του και ως έναν άνθρωπο χωρίς τον οποίο, όπως είπε, «δεν θα μπορούσε να έχει φτάσει μέχρι εδώ».
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