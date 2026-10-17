Γιατί η GenZ στρέφεται στα ταρώ και το manifestation για τον έρωτα

Tο 64% των νέων της Gen Z έχει δοκιμάσει πρακτικές όπως το manifestation, τα ταρώ ή άλλες μεταφυσικές μεθόδους με στόχο να ανακαλύψει πράγματα για την ερωτική ζωή του.

Στην εποχή των dating apps, όπου ένα «θα δούμε» μπορεί να σημαίνει τα πάντα και τίποτα, δεν είναι λίγοι εκείνοι που αναζητούν απαντήσεις για την ερωτική ζωή τους στα άστρα, τα ταρώ και το manifestation. Αντί να προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν το τελευταίο μήνυμα που έλαβαν ή να καταλάβουν γιατί το match εξαφανίστηκε χωρίς εξήγηση, στρέφονται σε εναλλακτικές μεθόδους που υπόσχονται να τους φέρουν πιο κοντά στον έρωτα. Και κάπως έτσι, το «γιατί δεν μου απαντάει;» δίνει τη θέση του στο «τι λέει ο ανάδρομος Ερμής;».

Σε αυτό το άρθρο - όσο κι αν το θέλεις - δεν θα κρίνουμε: Τα στοιχεία της έρευνας είναι επίσημα, όμως, αν κάτι μπορούμε να πούμε με σιγουριά, είναι πως το κεφάλαιο «προσωπικές σχέσεις» περνάει κρίση. Οι άνθρωποι τείνουν να κάνουν όλο και πιο περίπλοκα τα πράγματα, με αποτέλεσμα να χάνεται η ουσιαστική επικοινωνία και να αυξάνονται τα επίπεδα της μοναξιάς σε παγκόσμιο επίπεδο. Τώρα, βέβαια, πως από αυτό, φτάσαμε στα ταρώ και το manifestation είναι άλλο θέμα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr