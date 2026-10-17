Αυτή η πόλη ψηφίστηκε ως η πιο φιλική της Ευρώπης

Αυτές είναι οι 10 πιο φιλικές πόλεις της Ευρώπης για το 2026, σύμφωνα με τους αναγνώστες του Conde Nast Traveller.

Αυτό που κάνει ένα ταξίδι πραγματικά ξεχωριστό δεν είναι μόνο τα αξιοθέατα, η αρχιτεκτονική, οι γαστρονομικές εμπειρίες ή τα μοναδικά τοπία ενός προορισμού. Εξίσου σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που τον κατοικούν, η ευγένεια, η φιλοξενία και η ζεστασιά με την οποία υποδέχονται τους επισκέπτες. Είναι αυτά τα στοιχεία που δίνουν ξεχωριστό χαρακτήρα σε κάθε τόπο και δημιουργούν τις πιο αυθεντικές και αξέχαστες αναμνήσεις από ένα ταξίδι.

Για ακόμα μια χρονιά το Conde Nast Traveller παρουσίασε, στο πλαίσιο των ετήσιων βραβείων Readers’ Choice Awards 2026, τη λίστα με τις 10 πιο φιλικές πόλεις της Ευρώπης, βασισμένη στις ψήφους των αναγνωστών του. Ποια πόλη κέρδισε τις εντυπώσεις για τη φιλικότητα των κατοίκων της και έκανε τους επισκέπτες να αισθανθούν οικεία;

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