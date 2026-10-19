Μια μεγάλη διάκριση για τη GARDEN στα Pharmacy Awards

Μια ακόμη σημαντική στιγμή για τη GARDEN!

Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, η GARDEN γιορτάζει 6 σημαντικές διακρίσεις στα Best in Pharmacy Awards 2026, κατακτώντας 1 PLATINUM, 2 GOLD, 2 SILVER και 1 BRONZE βραβείο, μέσα από 7 υποψηφιότητες.

Από την καινοτομία στην περιποίηση προσώπου και την ανδρική φροντίδα μέχρι τις στρατηγικές συνεργασίες και τις δράσεις κοινωνικής ευθύνης, οι φετινές βραβεύσεις αναδεικνύουν τη φιλοσοφία της GARDEN: να συνδυάζει τη δύναμη της φύσης με τη σύγχρονη επιστήμη, δημιουργώντας προϊόντα και πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά.

Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, στο Anais Club στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των Best in Pharmacy Awards 2026, μια σημαντική διοργάνωση που αναδεικνύει την καινοτομία, την ποιότητα και τις πρωτοποριακές πρωτοβουλίες στον χώρο του φαρμακείου.

Η GARDEN συμμετείχε με 7 σημαντικές υποψηφιότητες, κατακτώντας εξαιρετικές διακρίσεις στις κατηγορίες στις οποίες διαγωνίστηκε, μεταξύ των οποίων PLATINUM, GOLD, SILVER και BRONZE βραβεία.

Μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση της δημιουργικότητας, της επιστημονικής προσέγγισης και της συνεχούς εξέλιξης που χαρακτηρίζουν τη φιλοσοφία μας.

6 σημαντικές διακρίσεις για τη GARDEN στα Best in Pharmacy Awards 2026

Η φετινή συμμετοχή της GARDEN στα Best in Pharmacy Awards 2026 συνοδεύτηκε από 6 σημαντικές διακρίσεις: 1 PLATINUM, 2 GOLD, 2 SILVER και 1 BRONZE βραβείο, αναδεικνύοντας την καινοτομία των προϊόντων μας, τη δυναμική των συνεργασιών μας και τη δέσμευσή μας στην κοινωνική προσφορά.

PLATINUM & GOLD | Καλύτερες Συνεργασιακές Πρακτικές

Η στρατηγική συνεργασία GARDEN BEAUTY PRODUCTS x ΣΟΥΡΩΤΗ, με τίτλο «Η Δύναμη της Ελληνικής Πηγής Σουρωτή συναντά την Ελληνική Κοσμετολογία», απέσπασε δύο κορυφαίες διακρίσεις, PLATINUM και GOLD, αναδεικνύοντας τη δυναμική μιας συνεργασίας που συνδυάζει την ελληνική φυσική κληρονομιά με τη σύγχρονη επιστήμη της κοσμετολογίας.

GOLD | Καλύτερο Προϊόν για τον Άντρα

Η GARDEN Ανδρική Αντιρυτιδική Κρέμα με Σύμπλεγμα Βιταμινών A-C-E για Πρόσωπο & Μάτια απέσπασε GOLD βραβείο, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της στοχευμένης ανδρικής περιποίησης μέσα από σύγχρονες συνθέσεις και δραστικά συστατικά.

SILVER | Καλύτερο Λανσάρισμα

Το GARDEN x SOUROTI Thermal Spring Water, το Αναζωογονητικό Νερό Προσώπου & Σώματος από την Ιαματική Πηγή Σουρωτή, διακρίθηκε με SILVER βραβείο στην κατηγορία «Καλύτερο Λανσάρισμα». Μια καινοτόμα πρόταση περιποίησης που αναδεικνύει την αξία του ελληνικού ιαματικού νερού στην καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας.

SILVER | Καλύτερη Δράση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Η συνεργασία GARDEN x Σύλλογος ΛΑΜΨΗ, μέσα από την πρωτοβουλία «Το Ταξίδι της Πεταλούδας», τιμήθηκε με SILVER βραβείο, αναγνωρίζοντας μια δράση που συνδυάζει την εταιρική κοινωνική ευθύνη με την έμπρακτη υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους.

BRONZE | Καλύτερο Προϊόν για Περιποίηση Προσώπου / Restructuring – Brightening Skin

Ο Πολυπεπτιδικός Ορός Νέας Γενιάς GARDEN AGE RESTORE, με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, απέσπασε BRONZE βραβείο. Σχεδιασμένος για τις ανάγκες της ώριμης επιδερμίδας κατά την εμμηνόπαυση, συνδυάζει προηγμένη τεχνολογία πεπτιδίων και σύγχρονα δραστικά συστατικά, προσφέροντας εξειδικευμένη φροντίδα.

Έξι διακρίσεις που μας γεμίζουν υπερηφάνεια και αποτελούν ένα ακόμη κίνητρο να συνεχίσουμε να δημιουργούμε, να καινοτομούμε και να εξελισσόμαστε, παραμένοντας πιστοί στη φιλοσοφία της GARDEN.

Μια σημαντική αναγνώριση από τον χώρο του φαρμακείου

Τα Best in Pharmacy Awards 2026 αναδεικνύουν προϊόντα, υπηρεσίες και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην εξέλιξη του φαρμακευτικού κλάδου.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από επιτροπή διακεκριμένων επιστημόνων και επαγγελματιών του χώρου, με πρόεδρο την Κατερίνα Βασιλάτου, Cosmetics & Food Supplements Innovation Consultant της The NuCLab.

Για τη GARDEN, αυτές οι διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική επιβεβαίωση της προσπάθειάς μας να δημιουργούμε προϊόντα που συνδυάζουν τη δύναμη της φύσης, την επιστημονική γνώση και την καινοτομία.

Η επιτυχία ανήκει σε ολόκληρη την ομάδα της GARDEN

Πίσω από κάθε προϊόν, κάθε νέα ιδέα και κάθε συνεργασία βρίσκονται οι άνθρωποι της GARDEN.

Οι φετινές διακρίσεις είναι αποτέλεσμα ομαδικής δουλειάς, δημιουργικότητας, επιμονής και κοινής πίστης στη συνεχή εξέλιξη.

Ευχαριστούμε θερμά την ομάδα μας, τους συνεργάτες και τους επαγγελματίες του φαρμακείου που μας εμπιστεύονται και μας στηρίζουν καθημερινά.

Συνεχίζουμε με την ίδια αφοσίωση να δημιουργούμε, να εξελισσόμαστε και να προσφέρουμε νέες προτάσεις στον χώρο της ομορφιάς και της περιποίησης.

7 υποψηφιότητες. 6 σημαντικές διακρίσεις. Μία κοινή φιλοσοφία.