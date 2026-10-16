«Δολοφονήθηκε από τη μαφία το 1980»: Ταυτοποιήθηκε η σορός άνδρα που βρέθηκε το 2022 σε βαρέλι
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Πρόκειται για τον Έντουαρντ Τζάκσον γνωστό και ως «Μπάντι», ο οποίος καταγόταν από το Αρκάνσας και ήταν περίπου 50 ετών όταν έχασε την ζωή του την δεκαετία του 1980
Οι αρχές του Λας Βέγκας ταυτοποίησαν την σορό ενός άνδρα που βρέθηκε το 2022 σε ένα βαρέλι στις όχθες της λίμνης Μιντ, βάζοντας τέλος σε ένα μυστήριο τεσσάρων χρόνων, και ξεκινώντας ένα άλλο: Την εξιχνίαση της δολοφονίας του.
Πρόκειται για τον Έντουαρντ Τζάκσον γνωστό και ως «Μπάντι», ο οποίος καταγόταν από το Αρκάνσας και ήταν περίπου 50 ετών όταν έχασε την ζωή του την δεκαετία του 1980, όπως ανακοίνωσε η ιατροδικαστής της κομητείας Κλαρκ, Μελάνι Ράους.
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