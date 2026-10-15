«Πότε είναι η σειρά μου;» - Νέα συγκλονιστική καταγγελία για βιασμό σε πάρτι φοιτητικής αδελφότητας

Όσο η γυναίκα βιαζόταν στο μπάνιο, ουρά ανδρών είχε δημιουργηθεί απέξω

Νέα συγκλονιστική καταγγελία για βιασμό σε πάρτι φοιτητικής αδελφότητας στο Σικάγο, λίγες ημέρες αφότου αποκαλύφθηκε ο ομαδικός βιασμός στο Κορνέλ. Σοκαριστικές μαρτυρίες αποκαλύπτουν πως ενώ η γυναίκα βιαζόταν στο μπάνιο, ουρά ανδρών είχε δημιουργηθεί απέξω, φωνάζοντας «πότε είναι η σειρά μου;».

Η νεαρή γυναίκα βρέθηκε ημίγυμνη στο πάτωμα του μπάνιου σε πάρτι φοιτητικής αδελφότητας στο Σικάγο ενώ η ουρά των ανδρών είχε μαζευτεί απέξω. Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον φερόμενο ως δράστη του βιασμού και η καταγγελία ερευνάται.

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