«Κάναν τα χωράφια... καμαρίνια»: Η ινσταγκραμική πόλη που ρίχνει «πόρτα» στους influencers του φθινοπώρου

Ανεπιθύμητοι οι influencers το φθινόπωρο. Η πανέμορφη πόλη που τους απαγόρευσε την είσοδο και ο λόγος πίσω από την απόφαση.

Την ώρα που οι influencers ακόμα αναζητούν τα πιο ινσταγκραμικά μέρη για να φωτογραφηθούν, κάποια τους κλείνουν την «πόρτα» καθώς δεν αντέχουν να υποστηρίξουν το πλήθος των επισκεπτών.

Κι όμως αυτή είναι η περίπτωση του Πόμφρετ στην πολιτεία του Βερμόντ στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, ένός ήσυχου οικισμού με πληθυσμό κάτι περισσότερο από 900 κατοίκους. Το σκηνικό αυτό, αλλάζει ραγδαία το φθινόπωρο και κάποιοι δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι με αυτό.

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