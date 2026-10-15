Παραδέξου, τις έχεις πει και εσύ: 10 φράσεις που λένε όσοι εξαφανίζονται μετά το πρώτο ραντεβού

Σίγουρα τις έχει πει, πιο σίγουρα τις έχεις ακούσει. Αυτές οι φράσεις αποτελούν κοινό χαρακτηριστικό των ανθρώπων που κάνουν ghosting.

Μπορεί το κεφάλαιο «σχέσεις» να είναι αρκετά περίπλοκο στις μέρες μας, ωστόσο, όσοι το λένε αυτό, έχουν ξεχάσει να «πατήσουν» focus στο κεφάλαιο του «dating». Ξέρω, κάθε αρχή και δύσκολη, αλλά μερικές φορές μια κατάσταση είναι τόσο σύνθετη που δεν γνωρίζω αν υπάρχει λόγος να «ξοδέψεις» τον χρόνο σου, προσδοκώντας ότι κάτι μπορεί να αλλάξει.

Από την άλλη, δεν μπορούμε να αδικήσουμε και εκείνους τους σοφούς ανθρώπους που επαναλάμβαναν πως «η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται». Δίκιο είχαν. Διότι, αν διατηρείς από την αρχή τις αμφιβολίες σου, παρ’ όλα αυτά δώσεις μια ευκαιρία και, τελικά, το ghosting σού χτυπήσει την πόρτα, έχεις αφενός ζημιωθεί ψυχικά και αφετέρου χάσει τον πολύτιμο χρόνο σου.

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