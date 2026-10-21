Η καρδιά του Παραολυμπιακού αθλητισμού θα χτυπά πλέον στο The Ellinikon

Το Παραολυμπιακό Κίνημα και η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή βαδίζουν σε νέα εποχή, αποκτώντας έναν ολοκαίνουριο χώρο, με επίκεντρο την προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη.

Η δημιουργία μιας πόλης για όλους προϋποθέτει όχι μόνο σύγχρονες υποδομές, αλλά και ουσιαστικό χώρο για τους ανθρώπους, τους θεσμούς και τις αξίες που προάγουν την ισότητα και τη συμπερίληψη.

Σε αυτή την κατεύθυνση, η LAMDA Development συμβάλλει υπερήφανα με μία έμπρακτη πρωτοβουλία. Με την παραχώρηση γραφείων στην Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, εντός του υπερσύγχρονου και ολοκαίνουριου The Ellinikon Sports Park, ενισχύοντας έτσι τιο έργο της και τη σύνδεση του Παραολυμπιακού Κινήματος με το νέο αστικό περιβάλλον που αναπτύσσεται στο Ελληνικό.

Η πρώτη μέρα μιας νέας εποχής για την Ε.Π.Ε.

Στις 17 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των εγκαινίων του The Ellinikon Sports Park, πραγματοποιήθηκε επίσημα η παράδοση των εγκαταστάσεων. Σε μια κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό, ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, παρέδωσε το κλειδί των νέων γραφείων στον πρόεδρο της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, Γιώργο Καπελλάκη, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για την Επιτροπή.

Η παραχώρηση ενός σύγχρονου και λειτουργικού χώρου γραφείων αναμένεται να συμβάλει στην αναβάθμιση της καθημερινής λειτουργίας της, προσφέροντας ένα εργασιακό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών, αντάξιο του ρόλου και της αποστολής της.

Παράλληλα, η παρουσία της Επιτροπής στο The Ellinikon δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη προβολή του έργου της και των αθλητών της, φέρνοντας πιο κοντά στο ευρύ κοινό τις αξίες και τα μηνύματα του Παραολυμπιακού αθλητισμού.

Ένας χώρος με επίκεντρο τη συμπερίληψη

Η συγκεκριμένη συνεργασία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το όραμα του The Ellinikon να εξελιχθεί σε έναν σύγχρονο, ανοιχτό και προσβάσιμο προορισμό για όλους. Η ισότιμη συμμετοχή, η συμπερίληψη και η δημιουργία χώρων που ανταποκρίνονται σε όλο το φάσμα αναγκών των ανθρώπων αποτελούν βασικές παραμέτρους αυτής της προσέγγισης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η εγκατάσταση της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής σε έναν χώρο που αναπτύσσεται με επίκεντρο τον άνθρωπο αποκτά ξεχωριστή σημασία. Δεν αφορά μόνο την εξασφάλιση κατάλληλων υποδομών για τις λειτουργικές ανάγκες της, αλλά και τη δυνατότητα να βρίσκεται στο επίκεντρο ενός νέου αστικού περιβάλλοντος, προβάλλοντας το έργο, τις δράσεις και τα μηνύματα του Παραολυμπιακού Κινήματος.

Η παρουσία της Επιτροπής στο The Ellinikon λειτουργεί, παράλληλα, ως μια ευκαιρία ανάδειξης ενός σύγχρονου και εξωστρεφούς προσώπου της Ελλάδας, με τη συμπερίληψη να αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητάς της.

«Σήμερα αποκτούμε το δικό μας σπίτι»

Τη σημασία της πρωτοβουλίας ανέδειξε η Μαρία Χριστίνα Γρίβα, Corporate Communications Senior Director της LAMDA Development, υπογραμμίζοντας τον συμβολισμό της παρουσίας της Επιτροπής στη νέα πόλη που δημιουργείται στο Ελληνικό.

«Στο The Ellinikon δημιουργούμε έναν νέο τόπο, πραγματικά ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους. Η παράδοση των νέων γραφείων της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής αποτελεί ουσιαστική στήριξη στους ανθρώπους και στο έργο του Παραολυμπιακού Κινήματος και, ταυτόχρονα, μια επιλογή με ισχυρό συμβολισμό: να έχει τη δική του θέση στην καρδιά μιας νέας πόλης που σχεδιάζεται για όλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, Γιώργος Καπελλάκης, στάθηκε στη σημασία απόκτησης ενός σταθερού χώρου που θα στεγάζει το έργο της Επιτροπής, αλλά και στη συνολικότερη προσέγγιση του The Ellinikon απέναντι στην προσβασιμότητα.

«Ένα όραμα που είχαμε γίνεται πραγματικότητα. Το The Ellinikon είναι μια πόλη που έχει προβλέψει για τα άτομα με αναπηρία, είτε είναι αθλητές είτε όχι. Σήμερα αποκτούμε το δικό μας σπίτι και η καρδιά του Παραολυμπιακού αθλητισμού θα χτυπά πλέον στο The Ellinikon», σημείωσε.

Η παράδοση των νέων γραφείων αποτυπώνει τη σύνδεση μιας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας με έναν ευρύτερο κοινωνικό στόχο: τη δημιουργία συνθηκών που ενισχύουν την ορατότητα, την ισότιμη συμμετοχή και την παρουσία του Παραολυμπιακού Κινήματος στην καθημερινότητα. Για την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, το νέο της «σπίτι» αποτελεί μια βάση για τη συνέχιση της αποστολής της, ενώ για το The Ellinikon αναδεικνύει τη διάσταση της προσβασιμότητας και της συμπερίληψης στο όραμα ενός προορισμού ανοιχτού σε όλους.