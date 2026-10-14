Η «αλεπού της Ερήμου» Έρβιν Ρόμελ: Πώς ο Χίτλερ τον οδήγησε στην αυτοκτονία
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Μία ημέρα σαν σήμερα, στις 14 Οκτωβρίου 1944, ο στρατάρχης Έρβιν Ρόμελ εξαναγκάστηκε να βάλει τέλος στη ζωή του για να σώσει την οικογένειά του από τον Χίτλερ.
Η φωτογραφία που είδατε στην αρχή του κειμένου είναι αποτέλεσμα μίας τέλειας… σκηνοθεσίας. Όχι. Δεν είναι ψεύτικη. Αληθινή είναι. Η φωτογραφία. Γιατί όλα τα άλλα είναι ψεύτικα. Οι δήθεν τιμές στον νεκρό είναι ένα παραμύθι που σκαρφίστηκε ο Αδόλφος Χίτλερ για να μη δεχθεί η εξουσία του ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα.
Μέσα στο φέρετρο που είναι σκεπασμένο με τη σημαία του Γ’ Ράιχ, βρίσκεται νεκρός ο στρατάρχης Έρβιν Ρόμελ. Υποτίθεται πως η «Αλεπού της Ερήμου» υπέκυψε στα τραύματά του μετά από επίθεση που δέχθηκε.
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