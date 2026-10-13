Λύθηκε μετά από 66 χρόνια «ψυχρό» έγκλημα 8χρονης: Δράστης πρώην αστυνομικός που υπηρετούσε στο σώμα που είχε αναλάβει την υπόθεση

Λύθηκε μετά από 66 χρόνια ένα από τα πιο σκοτεινά εγκλήματα στο Σικάγο, καθώς το DNA έδειξε πως ο δολοφόνος 8χρονης ήταν πρώην αστυνομικός που υπηρετούσε στο σώμα που είχε αναλάβει την υπόθεση.

Μια υπόθεση ανθρωποκτονίας που παρέμενε ανεξιχνίαστη για πάνω από έξι δεκαετίες ανέτρεψε τα δεδομένα, φέρνοντας στο φως μια σοκαριστική αλήθεια που συγκλονίζει το Σικάγο και τα αμερικανικά σώματα ασφαλείας.

Το χρονικό της δολοφονίας

Η 8χρονη Γκλόρια Κοβαλέβιτς εξαφανίστηκε στις 12 Νοεμβρίου 1960, όταν έφυγε από το οικογενειακό της σπίτι στο West Englewood με προορισμό μια κοντινή εκκλησία για να λάβει τη Θεία Κοινωνία.

Το άψυχο σώμα της εντοπίστηκε λίγο αργότερα σε μια χαράδρα, φέροντας τραύματα από πυροβολισμό στο κεφάλι. Παρά την τεράστια κινητοποίηση της αστυνομίας, των πυροσβεστών και των εθελοντών τότε, η έρευνα κατέληξε σε αδιέξοδο και η υπόθεση παρέμεινε άλυτη για δεκαετίες.

Η απόλυτη ανατροπή μέσω του DNA

Η μεγάλη ανατροπή σημειώθηκε στις αρχές του 2026, όταν το FBI χρησιμοποίησε δείγματα DNA συνδέοντάς τα με ιστοσελίδα γενεαλογίας. Τα στοιχεία υπέδειξαν ως υπεύθυνο τον Τόμας Φράνσις ΜακΙνέρνι, ο οποίος ήταν 24 ετών την εποχή του εγκλήματος και κατοικούσε μόλις λίγα μέτρα μακριά από το θύμα. Περαιτέρω αναλύσεις σε αποτυπώματα και βαλλιστικά ευρήματα επιβεβαίωσαν την εμπλοκή του.

Το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι πως ο ΜακΙνέρνι υπηρέτησε για 28 ολόκληρα χρόνια στην αστυνομία του Σικάγου, ακριβώς στην υπηρεσία που είχε αναλάβει να εξιχνιάσει τη δολοφονία της μικρής Γκλόρια. Ο ίδιος απεβίωσε το 2006, γλιτώνοντας από τη νομική δικαιοσύνη εν ζωή.

Η αποκάλυψη προκάλεσε αντίδραση από το εσωτερικό του τμήματος, με τον Αρχηγό Ντετέκτιβ Κέβιν Μπρούνο να αναγνωρίζει τις δύσκολες συνθήκες γύρω από την υπόθεση: «Το γεγονός ότι ήταν αστυνομικός είναι βαθιά ανησυχητικό για όλους εμάς που έχουμε κάνει καριέρα σε αυτό το επάγγελμα. Αλλά ταυτόχρονα, δεν είναι κάτι που πρόκειται να υποβαθμίσουμε ή να αποφύγουμε».

Για την οικογένεια της Γκλόρια, η εξέλιξη αυτή έφερε κάποια ανακούφιση, αν και δεν μπορεί να αναιρέσει την απώλεια ή να επιφέρει ποινική καταδίκη. Ο αδελφός της, Άνταμ Κοβαλέβιτς, είπε ότι ελπίζει πως η αναγνώριση του υπεύθυνου θα επιτρέψει στους γονείς τους, οι οποίοι έχουν πλέον πεθάνει, να «ξεκουραστούν».

Ωστόσο, εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ο ΜακΙνέρνι είχε πεθάνει πριν αντιμετωπίσει τις νομικές συνέπειες: «Ποτέ δεν πλήρωσε τα χρέη του. Ελπίζεις ότι θα τα πληρώσει όλα στον καλό Θεό».

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