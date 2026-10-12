Οι άνθρωποι με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη χρησιμοποιούν αυτές τις 9 φράσεις: Και κερδίζουν τον σεβασμό όλων

Αυτές οι φράσεις δείχνουν συναισθηματική ωριμότητα, χτίζουν πιο υγιείς σχέσεις και κάνουν τους άλλους να αισθάνονται ότι τους ακούμε πραγματικά.

Έχεις παρατηρήσει ποτέ ότι υπάρχουν άνθρωποι που κερδίζουν τον σεβασμό των άλλων χωρίς να προσπαθούν να επιβληθούν, να υψώσουν τη φωνή τους ή να αποδείξουν διαρκώς την αξία τους;

Συνήθως, δεν είναι θέμα εξουσίας ή εντυπωσιακών κινήσεων, αλλά του τρόπου με τον οποίο επικοινωνούν. Ξέρουν πότε να ακούσουν, πώς να εκφράσουν όσα αισθάνονται και, κυρίως, πώς να κάνουν τον συνομιλητή τους να νιώσει ότι έχει σημασία.

Αυτή είναι μία από τις βασικές εκφάνσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης: η ικανότητα να αναγνωρίζουμε και να διαχειριζόμαστε τα δικά μας συναισθήματα, αλλά και να αντιλαμβανόμαστε καλύτερα εκείνα των άλλων. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με όλους ή ότι αποφεύγουμε τις συγκρούσεις για να γίνουμε αρεστοί. Αντίθετα, δείχνει ότι μπορούμε να είμαστε ειλικρινείς, να θέτουμε όρια και να παραδεχόμαστε τα λάθη μας χωρίς να αισθανόμαστε ότι απειλείται η αξία μας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr