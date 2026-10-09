Καιρός - Μαρουσάκης: Χειμερινή… ανατροπή μετά τις υψηλές θερμοκρασίες – Έρχονται τα πρώτα χιόνια

Χωρισμένη στα δύο είναι η χώρα σήμερα και αύριο, με το φθινόπωρο να επικρατεί στα δυτικά και βορειοδυτικά, ενώ στα νότια και ανατολικά κυριαρχεί το καλοκαίρι.

Αλλάζει άρδειν το σκηνικό του καιρού από την επόμενη εβδομάδα, αφού μετά τις ανοιξιάτικες θερμοκρασίες, έρχεται... χειμώνας, όπως προκύπτει από πρόγνωση του μετεωρολόγου του OPEN, Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Η χώρα είναι χωρισμένη στα δύο σήμερα, Παρασκευή αλλά και αύριο Σάββατο, με τις δυτικές και βορειοδυτικές περιοχές να έχουν φθινοπωρινό καιρό, ενώ τα ανατολικά και νότια έχουν επιστρέψει στις μέρες του καλοκαιριού.

Συγκεκριμένα, σήμερα ο καιρός αναμένεται συννεφιασμένος στα δυτικά και βορειοδυτικά της χώρας, με βροχές και καταιγίδες να επηρεάζουν κυρίως το Ιόνιο και την Ήπειρο. Αντιθέτως, στις ανατολικές και νότιες περιοχές επικρατεί ηλιοφάνεια με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν έως και τους 30 βαθμούς.

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