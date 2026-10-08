Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ η συναυλία της Βίσση στο ΟΑΚΑ: Τι ψάχνουν οι ελεγκτές (vid)

Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία της συναυλίας στο ΟΑΚΑ, μετά τη ρήξη της Άννας Βίσση με τον Νίκο Καρβέλα.

Η πολυσυζητημένη ρήξη ανάμεσα στην Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, λαμβάνει πλέον απρόβλεπτες διαστάσεις, καθώς στο προσκήνιο εισέρχονται δυναμικά και οι φορολογικές αρχές.

Το ενδιαφέρον της ΑΑΔΕ επικεντρώνεται στο οικονομικό σκέλος της μεγάλης συναυλίας που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο ΟΑΚΑ, βάζοντας στο στόχαστρο τις τεράστιες χρηματικές ροές και τις αλληλοκατηγορίες που εκτοξεύθηκαν δημόσια.

Τι ψάχνουν οι ελεγκτές στα τιμολόγια και τα έσοδα

Αφορμή για την παρέμβαση της ΑΑΔΕ στάθηκαν οι οικονομικές διεκδικήσεις που προέβαλε ο γνωστός συνθέτης για τη συγκεκριμένη μουσική παράσταση, οι οποίες αποτέλεσαν και την αιτία για το «διαζύγιο».

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εστιάζουν στις αναφορές για υπέρογκες οικονομικές απώλειες, οι οποίες φέρονται να αγγίζουν τα 3 έως 4 εκατομμύρια ευρώ, στο πλέγμα των εμπλεκόμενων εταιρειών παραγωγής, καθώς και στο εάν η αμοιβή του δημιουργού έχει δηλωθεί νόμιμα στις αρχές.

Οι ελεγκτές επιχειρούν να διασταυρώσουν αν τα θηριώδη αυτά ποσά που αναφέρονται εκατέρωθεν αποτυπώνονται σε επίσημα λογιστικά έγγραφα. Στο πλαίσιο αυτό, αναζητούνται εγγεγραμμένα τιμολόγια, επίσημες καταχωρήσεις και φορολογικές δηλώσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η αρνητική εικόνα των -3 εκατομμυρίων ευρώ ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Παράλληλα, στο στόχαστρο βρίσκονται τα συνολικά έσοδα από την πώληση των εισιτηρίων, οι τυχόν επιστροφές χρημάτων, καθώς και οι συμβάσεις που υπογράφηκαν με τους χορηγούς της εκδήλωσης. Οι φορολογικές αρχές ζητούν αναλυτικά στοιχεία για το ποια ποσά τιμολογήθηκαν, ποιοι ήταν οι παραλήπτες των πληρωμών, ποιο ήταν το πραγματικό κόστος παραγωγής και ποιες δαπάνες δηλώθηκαν επίσημα, ώστε να προσδιοριστεί με ακρίβεια το τελικό κόστος της διοργάνωσης.

Αμοιβές, πνευματικά δικαιώματα και παλαιότερες συναυλίες

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις αμοιβές των καλλιτεχνών, στα αντίστοιχα παραστατικά και στις λογιστικές εγγραφές, ενώ κομβικό σημείο αποτελεί η απόδοση των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι αρχές ερευνούν τι ποσά καταβλήθηκαν και τι πραγματικά αναλογεί στον συνθέτη από τις δημόσιες εκτελέσεις των τραγουδιών του.

Ταυτόχρονα, εξετάζεται εξονυχιστικά η χρηματική διευκόλυνση των 500.000 ευρώ, την οποία επικαλέστηκε η πλευρά της τραγουδίστριας προς τον Νίκο Καρβέλα, ώστε να διευκρινιστεί αν επρόκειτο για δάνειο, προκαταβολή ή άλλη μορφή εμπορικής συναλλαγής.

Τέλος, η έρευνα της ΑΑΔΕ αναμένεται να επεκταθεί και σε παλαιότερες μεγάλες συναυλίες της ερμηνεύτριας, όπως στο Καλλιμάρμαρο και το Ηρώδειο, συγκρίνοντας τα οικονομικά δεδομένα για να διαπιστωθεί η διαχρονική φορολογική συμμόρφωση.

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