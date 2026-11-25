Ο συνθέτης μίλησε για την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, εξήγησε γιατί δεν θέλησε να αποκτήσει παιδιά και εξέφρασε τις απόψεις του για την ανατροφή τους

Ο Σταμάτης Κραουνάκης τοποθετήθηκε για την υιοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, την ανατροφή των παιδιών και τον ρόλο των ψυχολόγων, ενώ αναφέρθηκε και στις προσωπικές του επιλογές σχετικά με την πατρότητα, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου.

Ο γνωστός συνθέτης εξήγησε ότι δεν θέλησε ποτέ να αποκτήσει παιδί, ωστόσο υποστήριξε ότι ένα ομόφυλο ζευγάρι που έχει μια σταθερή σχέση και μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ανατροφής ενός παιδιού δεν θα πρέπει να αποκλείεται από τη δυνατότητα να γίνει γονιός. «Δεν ήθελα ποτέ να αποκτήσω ένα παιδί. Αν ένα ομόφυλο ζευγάρι αντέχει, γιατί να μην μεγαλώσει ένα παιδί; Εκείνο που δεν θέλω είναι να έρχεται το παιδί και να του λένε “ο θείος”», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Σταμάτης Κραουνάκης εξέφρασε την αντίθεσή του στην παρέμβαση των ψυχολόγων στην ανατροφή των παιδιών, υποστηρίζοντας ότι οι γονείς θα πρέπει να τα βοηθούν να αντιλαμβάνονται την αξία της ζωής και να απολαμβάνουν την κάθε στιγμή.

«Δεν μπορώ πια την είσοδο των ψυχολόγων στο μεγάλωμα των παιδιών. Κανονικά αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε με τα παιδιά είναι να τα μαθαίνουμε από νωρίς ότι θα τελειώσει αυτή η ζωή και να χαρούν κάθε δευτερόλεπτο. Δεν τους θέλω τους ψυχολόγους, δεν τους χρειάζομαι και θα θυμηθώ το τεράστιο της Μελίνας “στην Ελλάδα δεν τους χρειαζόμαστε, έχουμε φίλους”», είπε.

Η εξομολόγηση για τον έρωτα που διαρκεί χρόνια

Ο συνθέτης μίλησε, επίσης, για την προσωπική του ζωή και αποκάλυψε ότι αγαπά τον ίδιο άνθρωπο εδώ και πολλά χρόνια, περιγράφοντας παράλληλα κάποιες από τις πιο μεγάλες τρέλες που έχει κάνει για τον έρωτα. «Είμαι πάντα ερωτευμένος. Αγαπώ έναν άνθρωπο πολλά χρόνια. Τα συναισθήματα είναι ένα πράγμα, απλά ο έρωτας είναι ένα καταστροφικό συναίσθημα που λέει και ο Ευριπίδης, το οποίο όταν σε παρασύρει μπορεί να κάνεις πολύ μεγάλες τρέλες», ανέφερε.

Μάλιστα, θυμήθηκε μια χαρακτηριστική κίνηση που έκανε σε περίοδο κατά την οποία αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες. Όπως περιέγραψε, είχε παραγγείλει πρωινό από το ακριβότερο ξενοδοχείο της Αθήνας για να το απολαύσουν σε ένα μικρό σπίτι στην πλατεία Βάθης. «Έχω κάνει τρέλες για έναν έρωτα. Έχω κάνει πολλά. Σε περιόδους που δεν είχα φράγκο έχω παραγγείλει να μας φέρουν πρωινό σε ένα χαμόσπιτο στην πλατεία Βάθης από το πιο ακριβό ξενοδοχείο της Αθήνας. Χτύπησε το κουδούνι και μπήκαν τα καροτσάκια με τα brunch», αφηγήθηκε.

Τα σχόλια για την Άννα Βίσση, τον Νίκο Καρβέλα και τη σύγχρονη μουσική

Ο Σταμάτης Κραουνάκης αναφέρθηκε και στην επικαιρότητα γύρω από την Άννα Βίσση και τον Νίκο Καρβέλα, ξεκαθαρίζοντας ότι οι εξελίξεις που αφορούν τους δύο καλλιτέχνες δεν αποτελούν μέρος του δικού του κόσμου. «Δεν με απασχολεί τι έχει συμβεί με τη Βίσση και τον Καρβέλα, δεν είναι ο κόσμος μου. Αυτά τα δύο παιδιά δεν είναι ο κόσμος μου. Δεν θα πω εγώ αν είναι μία σπουδαία φωνή. Είναι μία πολύ καλή τραγουδίστρια», σχολίασε.

Παράλληλα, μίλησε για νεότερους Έλληνες τραγουδιστές, ξεχωρίζοντας την Κατερίνα Λιόλιου, ενώ συνέκρινε τον Κωνσταντίνο Αργυρό με τον Νίκο Οικονομόπουλο. «Ξεχωρίζω τη Λιόλιου από τους νέους καλλιτέχνες, μου αρέσουν όλα. Για τον Αργυρό δεν πεθαίνω, καλός. Ο Οικονομόπουλος είναι καλύτερος. Δεν τα αναγνωρίζω τα παιδιά από τον ήχο. Ο τελευταίος που αναγνώριζα από τον ήχο ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης», ανέφερε.

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