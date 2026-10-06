«Θα σε λέω Μαρία»: Επιστρέφει στο bijoux de kant HOOD για λίγες παραστάσεις

Από τις 2 Νοεμβρίου, ο Γιάννης Σκουρλέτης φέρνει ξανά στη σκηνή τα διηγήματα του Γιάννη Παλαβού.

Ο Νοέμβριος έρχεται στο bijoux de kant HOOD με το «Θα σε λέω Μαρία» μια παράσταση βασισμένη σε διηγήματα του Γιάννη Παλαβού η οποία μετά την θερμή ανταπόκριση της περσινής σεζόν επαναλαμβάνεται, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, από 2 Νοεμβρίου.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Το «Θα σε λέω Μαρία» επισκέπτεται τη βαθιά ζωή της ελληνικής επαρχίας για να αναρωτηθεί πάνω στη διττή σημασία και ερωτηματική φύση της έννοιας άνθρωπος μέσα στα συντρίμμια της ιστορίας, το σκληρό αγροτικό περιβάλλον και τη σύγχρονη εποχή. Ο χαρακτήρας διατρέχει παράφορα ένα τοπίο τριγμών που ακροβατεί ανάμεσα στην ομορφιά και τη βία, τον χριστιανισμό και την αρχαία λατρεία, την αλήθεια και την ψευδαίσθηση. Παιδιά, γονείς, αλεπούδες, σπουργίτια, χωράφια, άγιοι και οι καρποί μιας κερασιάς που ανθίζει κάτω απ’ το νερό αφηγούνται με τον τρόπο τούς τους αναβαθμούς και τα στάσιμα της θρησκείας, τα δαιμονικά θαύματα των εθίμων και τις απαγορευμένες επιθυμίες του ανθρώπου. Το έργο αποτελεί μια λιτανεία, αλλά και ένα δοξαστικό, μία τελετουργία ιερής θεοφαγίας σ’ ένα τοπίο αρχέγονης μέθεξης. Μια περιδιάβαση στην κρυμμένη Ελλάδα του μυστικισμού, του παγανισμού και της παραδοξότητας που σώθηκε από την αλωνιστική μηχανή του εξορθολογισμού. Μια μαρτυρία και μια αλληγορία για το σημερινό άνθρωπο που κρυφά μέσα του ποθεί τον ανορθολογισμό και επιζητά μύχια το αλλόκοτο, το παράδοξο, το θαυματουργικό.

Η ταυτότητα της παράστασης:

Κείμενο: Γιάννης Παλαβός

Σκηνοθεσία: Γιάννης Σκουρλέτης

Δραματουργική επεξεργασία: Ασημένια Ευθυμίου

Σκηνογραφία – Μάσκες – Εικαστικό: Νίκος Παπαδόπουλος

Μουσική: Ειρήνη Καλογεροπούλου

Φωτισμοί: Γιώργος Μαρουλάκος

Κίνηση: Διονύσης Νικολόπουλος

Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα

Φωτογραφίες: Μαίρη Λεονάρδου

Γραφιστικά: Γιάννης Καρδάσης



Ερμηνεύει: Χρήστος Κραγιόπουλος

Διεύθυνση παραγωγής: Γιώργος Παπαδάκης

Υπεύθυνοι επικοινωνίας: Μαριάννα Παπάκη, Νώντας Δουζίνας

Info

Τοποθεσία: bijoux de kant HOOD, Ακταίου 35 Θησείο

Ημερομηνία: Πρεμιέρα: Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 21.00. Παραστάσεις: Δευτέρα & Τρίτη στις 21.00. Διάρκεια: 70’

Πληροφορίες: Τηλ.: 6942259779

Τιμές Εισιτηρίων: Γενική είσοδος: 15€

Προπώληση: ΘΑ ΣΕ ΛΕΩ ΜΑΡΙΑ | Εισιτήρια online! | More.com