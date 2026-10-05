Αίμα, ματσίλα και ρουσφέτια: Η άγνωστη ιστορία των μονομαχιών στην παλιά Αθήνα
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Μέχρι και τις αρχές του 20ου αιώνα, οι διαφορές και οι κοκορομαχίες συνήθως κατέληγαν σε μονομαχίες όπου μόνο ένας έβγαινε ζωντανός.
Η Αθήνα παλαιότερων εποχών ήταν ένας παράξενος κόσμος. Η ζωή κυλούσε με τους δικούς της ρυθμούς σε καφενεία που η αριστοκρατία της πόλης συναντούσε τη διανόηση και σε ταβέρνες που οι απλοί άνθρωποι έπνιγαν τον καημό τους στο κρασί.
Σε μια εποχή που η έννοια της τιμής κυριαρχούσε, η κάθε βρισιά ή παραμικρή προσβολή μπορούσε να οδηγήσει σε μονομαχία. Με ένα πιστόλι στο χέρι, τα δύο μέρη έλυναν τις διαφορές τους και κατά κανόνα, το ένα μέρος κατέληγε στο χώμα.
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