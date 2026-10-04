«Κόφτης» στα social media για κάτω των 15: Πόσο μπορεί να λειτουργήσει στην πράξη – Ειδικοί απαντούν

Από τη μία, η ανάγκη να προστατευθούν τα παιδιά από την αλόγιστη χρήση, την έκθεση σε επιβλαβές περιεχόμενο και τους κινδύνους του διαδικτύου.

Ένα νέο ψηφιακό όριο μπαίνει στη ζωή των παιδιών στην Ελλάδα. Από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται να τεθεί σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το κατώτατο όριο ηλικίας να ορίζεται στα 15 έτη.

Στο επίκεντρο της νέας ρύθμισης βρίσκονται οι ίδιες οι πλατφόρμες, οι οποίες θα καλούνται να εφαρμόζουν αξιόπιστους και αναλογικούς μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας, χωρίς όμως να επιβάλλεται μία και μοναδική τεχνική λύση.

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