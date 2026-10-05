Ζευγάρι αγόρασε «κατά λάθος» σε δημοπρασία εγκαταλελειμμένο σπίτι του 1830

Ο Tyler και η Lauren Bouldin δεν είχαν σκοπό να αγοράσουν ένα σπίτι που χρειαζόταν πλήρη ανακαίνιση, όμως μια στιγμή στη δημοπρασία άλλαξε τη ζωή τους για τα επόμενα πέντε χρόνια

Ο Tyler και η Lauren Bouldin δεν είχαν σκοπό να αγοράσουν ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι που θα απορροφούσε τα επόμενα πέντε χρόνια της ζωής τους.

Κι όμως, ένα χαμόγελο σε δημοπρασία ήταν αρκετό για να τους κάνει ιδιοκτήτες ενός πέτρινου σπιτιού του 1830 στην Πενσιλβάνια, έναντι 460.000 δολαρίων.

Το 2020, το ζευγάρι, τότε 36 ετών, αναζητούσε ένα πιο αγροτικό μέρος για να μεγαλώσει την οικογένειά του.

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