ATHENS COFFEE FESTIVAL 2026: 19.019 επισκέπτες έζησαν το πιο epic, all-day φεστιβάλ της Αθήνας!

Το πιο ζωντανό, γευστικό και διασκεδαστικό τριήμερο της χρονιάς ολοκληρώθηκε με τον πιο φαντασμαγορικό τρόπο! Το ATHENS COFFEE FESTIVAL 2026 κατέκλυσε την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στο Γκάζι από τις 26 έως τις 28 Σεπτεμβρίου, υποδεχόμενο 19.019 επισκέπτες που ήρθαν, ήπιαν, χόρεψαν και έδωσαν τον δικό τους παλμό στο απόλυτο φεστιβαλικό event της πόλης.

Από το πρωί μέχρι το βράδυ, παρέες, αμόρε, συνάδελφοι -ακόμα και τα τετράποδα αστεράκια μας!- χαλάρωσαν κάτω από τον φθινοπωρινό ήλιο, δοκίμασαν απίθανες ποικιλίες καφέ, έβγαλαν αμέτρητες selfies και υποδέχτηκαν τη νέα σεζόν με την καλύτερη διάθεση.

Τι συνέβη στο ATHENS COFFEE FESTIVAL 2026:

• 200+ Brands Καφέ & New Age Beverages: Η Τεχνόπολη μετατράπηκε στον απόλυτο παράδεισο του καφέ! Οι top baristas ετοίμαζαν live εκχυλίσεις από σπάνιες ποικιλίες (Γουατεμάλα, Κόστα Ρίκα, Κολομβία, Νότιο Αφρική, Τζαμάικα, Αιθιοπία, Βιετνάμ), σερβίροντας από κλασικό espresso μέχρι αρωματικό cold brew, εντυπωσιακά nitro και δροσιστικά coffee cocktails. Παράλληλα, το κοινό δοκίμασε τις πιο hot τάσεις σε matcha, τσάι, artisanal αναψυκτικά και functional drinks.

• 7 Super Hosts On Board: Για πρώτη φορά, 7 αγαπημένα πρόσωπα της pop κουλτούρας -Θανάσης Πασσάς, Fosbloque, Λυμπέρης Μέλκι, Γιάννης Κατινάκης, Βαγγέλης Κυπαρίσσης (aka Βουλίτσα), Ευαγγελία Τσιορλίδα και Κώστας Τσαμουράι–-ανέλαβαν ρόλο Super Hosts, ξεσηκώνοντας το κοινό με παιχνίδια on camera, selfies, τρομερές ατάκες και ασταμάτητα happenings.

• Stand-Up Comedy & Άφθονο Γέλιο: Το Αμφιθέατρο πήρε «φωτιά» με την ελίτ του ελληνικού stand-up comedy! Οι Ηλίας Φουντούλης, Άγγελος Σπηλιόπουλος και Ανδρέας Πασπάτης χάρισαν μοναδικές στιγμές γέλιου σε κατάμεστες παραστάσεις.

• Live DJ Sets & Full Party Mode: Η μουσική δεν σταμάτησε λεπτό! Τα sunset sets της Queen G και του θρυλικού GPAL ταξίδεψαν το κοινό σε Progressive & Tech House μονοπάτια, ενώ οι Street Outdoors Soundsystem μετέτρεψαν τη Δευτέρα στο πιο ανατρεπτικό party της πόλης.

• Coffee Competitions & Home Barista Vibes: Η καρδιά του καφέ χτύπησε δυνατά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καφέ Roasting 2027 by SCA Greece, ενώ στα workshops "Coffee Matters" οι λάτρεις του είδους έμαθαν όλα τα μυστικά για να γίνουν οι απόλυτοι home baristas.

Το ATHENS COFFEE FESTIVAL 2026 ανανεώνει το ραντεβού του για την επόμενη χρονιά, υποσχόμενο ακόμα περισσότερο καφέ, μουσική και αξέχαστες στιγμές!

• Μέγας Χορηγός: ΝΟΥΝΟΥ BARISTA’S GOLD

• Mobility Partner: Free Now