Προσχολικό Φαρ Ουέστ: Νήπιο έβγαλε γεμάτο πιστόλι σε παιδικό σταθμό

Aνάμεσα στα μπιμπερό και στα παιχνίδια, ένα παιδί ανακάλυψε γεμάτο πιστόλι στη σχολική τσάντα του. Η οπλοκατοχή στις ΗΠΑ σε άλλη μια νοσηρή ιστορία.

Στην Αμερική η οπλοκατοχή έχει φτάσει σε επίπεδα που δεν μπορουμε να περιγράψουμε καν. Είναι σαν οι άνθρωποι που δεν κουβαλάνε ένα όπλο επάνω τους/στο σπίτι τους να είναι μειοψηφία έναντια εκείνων που κρύβουν όπλα παντού. Κάπου υπάρχει μια υπερβολή και το παρακάτω περιστατικό που συνέβη στο Μίσιγκαν, μας επιβεβαιώνει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο

Ένα νήπιο έβγαλε ένα γεμάτο πιστόλι τη Δευτέρα σε βρεφονηπιακό σταθμό στη νοτιοανατολική περιοχή του Μίσιγκαν, και ένας από τους γονείς του παιδιού τέθηκε υπό κράτηση καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, ανέφεραν οι αρχές. Το παιδί έβγαλε το όπλο από ένα σακίδιο πλάτης και έδειχνε σαστισμένο, δεν ήξερε τι να κάνει με αυτό. Ευτυχώς δεν χρειάστηκε να αποφασίσει.

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