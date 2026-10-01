Η Trade Republic λανσάρει στην Ελλάδα τρεχούμενο λογαριασμό χωρίς προμήθεια και ενισχύει τον ανταγωνισμό με επιτόκιο 3% για νέους πελάτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποταμίευσης και επενδύσεων

Η Trade Republic προσφέρει έναν τρεχούμενο λογαριασμό χωρίς προμήθεια, με κάρτα, επιτόκιο 3% στο διαθέσιμο υπόλοιπο για τους νέους πελάτες και πρόγραμμα Saveback 1%. Μέσω του Saveback, το 1% των επιλέξιμων αγορών με την κάρτα επενδύεται αυτόματα σε πρόγραμμα αποταμίευσης.

Η Trade Republic επεκτείνει τις τραπεζικές υπηρεσίες της στην Ελλάδα. Από σήμερα, οι νέοι πελάτες στην Ελλάδα μπορούν να αποκτήσουν τρεχούμενο λογαριασμό χωρίς προμήθεια, με κάρτα, και να λαμβάνουν επιτόκιο 3% στο διαθέσιμο υπόλοιπό τους έως €50.000. Παράλληλα, μπορούν να επενδύουν σε μετοχές, ETFs, ομόλογα και προγράμματα αποταμίευσης μέσα από την ίδια εφαρμογή. Ο τρεχούμενος λογαριασμός υποστηρίζει επίσης την καταβολή μισθοδοσίας, την πληρωμή λογαριασμών και τις άμεσες μεταφορές μέσω SEPA. Η εφαρμογή της Trade Republic είναι πλέον πλήρως διαθέσιμη και στα ελληνικά.

«Η Ελλάδα έχει ισχυρή παράδοση στην αποταμίευση μέσω μετρητών, όμως οι παραδοσιακές τράπεζες εξακολουθούν να προσφέρουν σχεδόν μηδενικά επιτόκια, γεγονός που δυσκολεύει την προστασία των αποταμιεύσεων από τον πληθωρισμό», δήλωσε ο Pablo Lopez, Country Manager Ελλάδας. «Με τον τρεχούμενο λογαριασμό μας χωρίς προμήθεια, το επιτόκιο 3% στα διαθέσιμα υπόλοιπα και τη δωρεάν εκτέλεση Προγραμμάτων Αποταμίευσης, προσφέρουμε στους Έλληνες καταναλωτές περισσότερα εργαλεία για να αξιοποιήσουν τις αποταμιεύσεις τους και να δημιουργήσουν πλούτο σε βάθος χρόνου».

Ο τρεχούμενος λογαριασμός συμπληρώνει την υφιστάμενη προσφορά καρτών της Trade Republic, η οποία περιλαμβάνει **Saveback 1%** στις επιλέξιμες πληρωμές με κάρτα, με το ποσό να επενδύεται αυτόματα σε Πρόγραμμα Αποταμίευσης, μηδενικές χρεώσεις αναλήψεων από ΑΤΜ για ποσά άνω των €100 και καμία επιπλέον χρέωση συναλλάγματος για συναλλαγές σε όλο τον κόσμο.

Η Trade Republic επισημαίνει ότι οι πελάτες της επωφελούνται από ελκυστικά επιτόκια στα διαθέσιμα κεφάλαια που δεν έχουν επενδυθεί. Οι νέοι πελάτες λαμβάνουν επιτόκιο 3% για υπόλοιπα έως €50.000, ενώ οι υφιστάμενοι πελάτες λαμβάνουν το επιτόκιο της ΕΚΤ, ύψους 2,5%. Το επιτόκιο υπολογίζεται σε ημερήσια βάση και καταβάλλεται μηνιαίως, χωρίς ανώτατο όριο υπολοίπου, ώστε να μεγιστοποιείται το όφελος του ανατοκισμού.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, περίπου το 58% των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων των ελληνικών νοικοκυριών διατηρείται σε καταθέσεις, ενώ οι ελληνικές τράπεζες προσφέρουν επιτόκιο κατά μέσο όρο μόλις 0,03% στις καταθέσεις νοικοκυριών μίας ημέρας. Με βάση το μέσο υπόλοιπο καταθέσεων περίπου €37.000 ανά νοικοκυριό, ένα νοικοκυριό που λαμβάνει ετήσιο επιτόκιο 3% θα μπορούσε να κερδίζει περίπου €1.100 περισσότερους μεικτούς τόκους ετησίως σε σύγκριση με έναν παραδοσιακό λογαριασμό κατάθεσης μίας ημέρας.



Οι υφιστάμενοι πελάτες μπορούν επίσης να επωφεληθούν από το επιτόκιο 3% για τρεις μήνες, για κάθε επιτυχημένη σύσταση νέου πελάτη, με τη συνολική διάρκεια της επιβράβευσης να μπορεί να φτάσει έως και τους 12 μήνες. Τα κατατεθειμένα κεφάλαια εξακολουθούν να κατανέμονται μεταξύ συνεργαζόμενων τραπεζών-θεματοφυλάκων, όπως η Deutsche Bank, η HSBC και η Crédit Agricole. Ανάλογα με την ισχύουσα δομή κατανομής, μέρος των κεφαλαίων μπορεί επίσης να διαφοροποιείται μέσω κεφαλαίων χρηματαγοράς.

Αποστολή της Trade Republic είναι να δίνει σε όλους τη δυνατότητα να δημιουργούν πλούτο. Συνδυάζοντας τις καθημερινές τραπεζικές υπηρεσίες με απλή και χαμηλού κόστους πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές, η Trade Republic προσφέρει στους Έλληνες πελάτες τα εργαλεία για να αποταμιεύουν, να επενδύουν και να δημιουργούν πλούτο σε βάθος χρόνου, όλα μέσα από μία εφαρμογή.