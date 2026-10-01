Η Siris Craft Brewery σε έναν Σεπτέμβριο γεμάτο εμπειρίες στη Βόρεια Ελλάδα

Επόμενος σταθμός το Thessaloniki Beer Festival.

Έναν Σεπτέμβριο γεμάτο γεύσεις, εμπειρίες και συναντήσεις με το κοινό ολοκλήρωσε η Siris Craft Brewery, με παρουσία σε δράσεις και διοργανώσεις στη Βόρεια Ελλάδα, έχοντας τις μπύρες VOREIA και Happy Brewers στο επίκεντρο.

Στις Σέρρες, η Siris Craft Brewery συμμετείχε για ακόμη μία χρονιά στην πανελλήνια δράση «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, ανοίγοντας τις εγκαταστάσεις της στο κοινό. Οι επισκέπτες περιηγήθηκαν στους χώρους του ζυθοποιείου, γνώρισαν την ομάδα και τη φιλοσοφία του και ήρθαν πιο κοντά στη διαδικασία παραγωγής, τα στάδια και τα συστατικά που βρίσκονται πίσω από κάθε μπύρα. Η εμπειρία ολοκληρώθηκε με γευστική δοκιμή των VOREIA και Happy Brewers.

Η διαδρομή συνεχίστηκε στην Κομοτηνή, όπου η VOREIA συμμετείχε στο Masali Beer Festival. Το φεστιβάλ, που έχει καθιερώσει το καφενείο «Το Μασάλι», έφερε φέτος κοντά 29 διαφορετικές ζυθοποιίες, στην πλειονότητά τους premium και craft, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να δοκιμάσουν διαφορετικές προτάσεις από τον κόσμο της ζυθοποιίας.

Από τις Σέρρες έως την Κομοτηνή, οι δράσεις του Σεπτεμβρίου έδωσαν στη Siris Craft Brewery ακόμη μία αφορμή να συναντήσει το κοινό της και να μοιραστεί τη φιλοσοφία και τις γεύσεις που τη χαρακτηρίζουν. Με αφετηρία τη Βόρεια Ελλάδα, οι μπύρες της Siris παράγονται με αγάπη και φροντίδα, μεταφέροντας τη γεύση και τη φρεσκάδα του τόπου όπου γεννιούνται σε κάθε τους διαδρομή.

Το επόμενο ραντεβού δίνεται στη Θεσσαλονίκη. Από την Πέμπτη 8 έως και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2026, η Siris Craft Brewery θα συμμετέχει στο Thessaloniki Beer Festival, στο Περίπτερο 22 της ΔΕΘ – TIF Helexpo, παρουσιάζοντας το σύνολο του χαρτοφυλακίου της. Εκεί, το κοινό θα μπορεί να γνωρίσει τις διαφορετικές επιλογές της και να δοκιμάσει, μεταξύ άλλων, τη νέα VOREIA IPA Non-Alcoholic, αλλά και τη limited edition VOREIA Festbier, εμπνευσμένη από το Oktoberfest, που αποτελεί και το φετινό θέμα της διοργάνωσης.