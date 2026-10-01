Από την Πεντέλη στη Σπάρτη, η ena athletics σε μια κοινή διαδρομή με τον ιστορικό αγώνα ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ

Κάποιες συνεργασίες ξεκινούν γύρω από ένα τραπέζι. Η σχέση της ena athletics με το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ ξεκίνησε διαφορετικά, με ένα τρέξιμο στις πλαγιές της Πεντέλης.

Ήταν εκεί όπου ο Δούκας Τσιακίρης, Race Marshal του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, ο οποίος έχει τερματίσει πολλές φορές στον ιστορικό αγώνα υπεραπόστασης, και ο Θωμάς Θωμαΐδης, COO της ena athletics, συναντήθηκαν για πρώτη φορά, έπειτα από την παρότρυνση του Dean Karnazes, brand ambassador της ena athletics. Μέσα από εκείνο το πρώτο τρέξιμο άρχισαν να αναδεικνύονται όσα συνδέουν έναν θεσμό με περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες ιστορίας και ένα νέο ελληνικό performance running brand: η Ελλάδα, η αντοχή, η ανθρώπινη προσπάθεια και η διαρκής εξέλιξη μέσα από το τρέξιμο.

Λίγους μήνες αργότερα, η ena athletics βρέθηκε στην επίσημη Συνέντευξη Τύπου του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2026, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, λίγο πριν τη φετινή εκκίνηση της ιστορικής διαδρομής από την Αθήνα έως τη Σπάρτη.

Αναβιώνοντας την ιστορική πορεία του Φειδιππίδη, το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ αποτελεί εδώ και περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις υπεραπόστασης διεθνώς, με τη διαδρομή των 245,3 χιλιομέτρων να προσελκύει αθλητές από όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο της Συνέντευξης Τύπου παρουσιάστηκαν οι τελευταίες οργανωτικές και τεχνικές εξελίξεις της φετινής διοργάνωσης και η συμβολή των χορηγών και συνεργατών της, ενώ αναδείχθηκε και η διεθνής παρουσία του αγώνα.

Στο κεντρικό πάνελ συμμετείχαν ο Ευάγγελος Πολυμέρης, Πρόεδρος του Διεθνούς Συνδέσμου ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, ο Παναγιώτης Μπονέλης, Technical Director, ο Δούκας Τσιακίρης, Race Marshal, και ο Παντελής Τζερτζεβελής, Press Officer, ενώ μεταξύ των διακεκριμένων προσκεκλημένων βρέθηκαν οι Dean Karnazes και Markus Thalmann.

Εκ μέρους της ena athletics, Επίσημος Χορηγός του ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ 2026, ο Θωμάς Θωμαΐδης COO της ena athletics μίλησε για την αφετηρία της συνεργασίας και την κοινή φιλοσοφία που συνδέει τους δύο οργανισμούς.

«Δύο οργανισμοί που γεννήθηκαν μέσα από την αγάπη και τον σεβασμό για την Ελλάδα και που προάγουν την αθλητική προσπάθεια και την αυθεντικότητα του τρεξίματος. [...] Ελπίζουμε η συνεργασία μας να συνδυάσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτά τα δύο διαφορετικά σημεία εκκίνησης», ανέφερε ο Θωμάς Θωμαΐδης, COO της ena athletics.