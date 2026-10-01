Το παγκόσμιο τένις συναντά το One&Only Aesthesis

Το 3ο Tennis Icons Series, σε συνεργασία με τη LUX Tennis, υποδέχθηκε για τρεις ημέρες έναν από τους κορυφαίους Ισπανούς τενίστες των τελευταίων δύο δεκαετιών, με προπονητικά sessions, clinics για παιδιά και ένα εκλεκτό Meet & Greet.

Για τρεις ημέρες, τα courts του One&Only Aesthesis στην Αθηναϊκή Ριβιέρα απέκτησαν τον ρυθμό του κορυφαίου τένις. Ο Feliciano López, προσκεκλημένος της LUX Tennis για το 3ο Tennis Icons Series, μοιράστηκε με τους επισκέπτες του resort κάτι πολυτιμότερο από το παλμαρέ μιας μεγάλης καριέρας: τον τρόπο που διαβάζει το παιχνίδι, την αγωνιστική του νουθεσία και την αγάπη για ένα άθλημα που υπηρέτησε για περισσότερες από δύο δεκαετίες στο υψηλότερο επίπεδο.

Σε μια διαδρομή 26 σεζόν στο ATP Tour, ο López αποχαιρέτησε την ενεργό δράση το 2023 έχοντας ανέβει έως το Νο 12 της παγκόσμιας κατάταξης. Κατέκτησε επτά τίτλους στο μονό και έξι στο διπλό, ανάμεσά τους το Roland Garros του 2016 στο διπλό με τον Marc López, ενώ έφτασε τρεις φορές στα προημιτελικά του Wimbledon. Οι 79 συνεχόμενες συμμετοχές του σε κύρια ταμπλό Grand Slam στο μονό παραμένουν ρεκόρ, το πιο εύγλωττο αποτύπωμα της συνέπειας και της αντοχής που χαρακτήρισαν την πορεία του. Από το 2019 υπηρετεί το άθλημα από μια άλλη θέση, ως Tournament Director του Mutua Madrid Open.

Στο One&Only Aesthesis, ωστόσο, οι τίτλοι έδωσαν τη θέση τους στην ουσία του παιχνιδιού. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε γύρω από προπονητικά sessions με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, ώστε κάθε παίκτης να έχει τον χρόνο και την προσοχή που απαιτεί η πραγματική καθοδήγηση. Στο court, η έμφαση δόθηκε στην τακτική ανάγνωση κάθε πόντου, στις αποφάσεις που κρίνουν τις μεγάλες στιγμές ενός αγώνα και στην ικανότητα του παίκτη να αντιδρά με ψυχραιμία και ακρίβεια υπό πίεση.

Από φίλους του τένις που κάνουν τα πρώτα τους βήματα έως έμπειρους παίκτες, οι συμμετέχοντες επέλεξαν ανάμεσα σε ιδιωτικά sessions και ομαδικά μαθήματα, ενώ ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχαν τα clinics για παιδιά. Εκεί, η νέα γενιά βρέθηκε δίπλα σε έναν αθλητή που έχει παίξει στις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, με την προπόνηση να γίνεται μια σπάνια ευκαιρία έμπνευσης και πρώτης επαφής με το τένις υψηλού επιπέδου.

Κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης ήταν το Meet & Greet με τον Feliciano López. Η εμπειρία ξεκίνησε εκεί όπου ο ίδιος νιώθει πιο οικεία: μέσα στο court. Σε ένα private session μισής ώρας, οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν χτυπήματα μαζί του και να μοιραστούν, έστω για λίγο, τον ίδιο αγωνιστικό χώρο με έναν παίκτη που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή του ευρωπαϊκού τένις.

Στη συνέχεια, ο General Manager του One&Only Aesthesis, κ. Gerald Krischek, καλωσόρισε τους καλεσμένους, αναφερόμενος στη σταθερή συνεργασία του resort με τη LUX Tennis και στη φιλοσοφία του Tennis Icons Series: να δημιουργεί εμπειρίες που φέρνουν τους επισκέπτες σε πραγματική επαφή με κορυφαίες προσωπικότητες του παγκόσμιου τένις.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που υποδεχόμαστε τον Feliciano López στο One&Only Aesthesis. Η συνεργασία μας με τη LUX Tennis είναι εξαιρετική και μέσα από το Tennis Icons Series θελήσαμε να δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό: να δώσουμε στους καλεσμένους μας τη δυνατότητα να γνωρίσουν, να παίξουν και να συνομιλήσουν με μεγάλα ονόματα και θρύλους του αθλήματος. Είμαι πολύ περήφανος για τις εμπειρίες που μπορούμε να προσφέρουμε στο One&Only Aesthesis, όπου η άθληση και η ευεξία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής φιλοσοφίας του resort προάγοντας την ισορροπία, τη ζωτικότητα και την προσωπική ευεξία. », ανέφερε ο κ. Gerald Krischek.

Παίρνοντας τον λόγο, ο Feliciano López στάθηκε στη χαρά της επιστροφής του στην Ελλάδα έπειτα από περισσότερες από δύο δεκαετίες, αλλά και στη μοναδική δύναμη του τένις να φέρνει ανθρώπους κοντά και να γίνεται αφορμή για να μοιραστεί κανείς τις εμπειρίες μιας ολόκληρης ζωής στο άθλημα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ξανά στην Ελλάδα. Η τελευταία φορά ήταν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, οπότε είναι πραγματικά ξεχωριστό να επιστρέφω έπειτα από τόσα χρόνια και να περνώ αυτές τις ημέρες εδώ, τον Σεπτέμβριο. Το τένις είναι ένα παγκόσμιο άθλημα, με έναν ιδιαίτερο τρόπο να φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Έχω πολλές εμπειρίες και ιστορίες να μοιραστώ και θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνέβαλαν ώστε να βρίσκομαι εδώ», δήλωσε ο Feliciano López.

Στο Q&A που ακολούθησε, ο Ισπανός μοιράστηκε με τους παρευρισκόμενους στιγμές που ξεχώρισε από την πολυετή καριέρα του, όσα του δίδαξαν τα χρόνια στο ATP Tour, αλλά και πτυχές της ζωής του μετά την ολοκλήρωση της αγωνιστικής του πορείας. Η συζήτηση έδωσε στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει όχι μόνο τον πρωταθλητή, αλλά και τον άνθρωπο πίσω από τις μεγάλες διοργανώσεις και τις αμέτρητες ώρες στο court.

Μετά το Q&A, οι εκπρόσωποι των Μέσων παρέμειναν στο court για μια πιο προσωπική συνομιλία με τον López, συνεχίζοντας τη συζήτηση γύρω από την καριέρα, το τένις και τη νέα του καθημερινότητα, με τη δυνατότητα αποκλειστικών δηλώσεων.

Για ακόμη μία φορά, η συνεργασία της LUX Tennis με το One&Only Aesthesis έφερε το διεθνές τένις πιο κοντά στο κοινό, όχι ως θέαμα από απόσταση, αλλά ως προσωπική εμπειρία. Μετά τη Martina Hingis και την Ana Ivanović, ο Feliciano López έγινε ο τρίτος προσκεκλημένος του Tennis Icons Series, συνεχίζοντας έναν θεσμό που συστήνει διαφορετικές γενιές και διαδρομές του αθλήματος μέσα από την προπόνηση, την προσωπική επαφή και τις ιστορίες ανθρώπων που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στα courts του κόσμου.

Με φόντο την Αθηναϊκή Ριβιέρα, τα courts του Club One έγιναν για τρεις ημέρες το σημείο συνάντησης αυτών των εμπειριών. Το Tennis Icons Series εντάσσεται οργανικά στη φιλοσοφία του One&Only Aesthesis, όπου η άθληση συναντά την ευεξία και τη σύγχρονη φιλοξενία, με το Aesthesis Wellness Lab και το Guerlain Spa να ολοκληρώνουν ένα περιβάλλον αφιερωμένο στην κίνηση, την αποκατάσταση και τη χαλάρωση.