Ο Γρηγόρης γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ

Δίνοντας μια δεύτερη ζωή στον καφέ.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ, ο Γρηγόρης υλοποιεί μια ξεχωριστή πρωτοβουλία που δίνει νέα διάσταση στην κυκλική οικονομία, μετατρέποντας τα υπολείμματα καφέ σε ένα προϊόν καθημερινής χρήσης.

Σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία Coffeeco Upcycle, η οποία εξειδικεύεται στην κυκλική οικονομία στην αγορά του καφέ, ο Γρηγόρης παρουσιάζει το Lip Balm Espresso SPF 15, ένα καινοτόμο προϊόν περιποίησης με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Από την 1 η Οκτωβρίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, όσοι επιλέγουν τον αγαπημένο τους καφέ από τον Γρηγόρη μπορούν να αποκτήσουν το Lip Balm Espresso SPF 15 στην προνομιακή τιμή των 1,50€. Το προϊόν θα είναι διαθέσιμο στα καταστήματα Γρηγόρης, και online μέσω του www.gregorys.gr και του Gregory's e-order app.

Με ενέργειες που συνδυάζουν την καινοτομία με την υπεύθυνη αξιοποίηση των πόρων, ο Γρηγόρης επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για ένα πιο «πράσινο» κόσμο.