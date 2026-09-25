ADIDAS ADIZERO ADIOS PRO 5: Σχεδιασμένο για το επόμενο personal best

Το νέο Adizero Adios Pro 5 αξιοποιεί την τεχνολογία του Adizero Adios Pro Evo 3, του παπουτσιού που συνδέθηκε με την ιστορική επίδοση κάτω των δύο ωρών στον Μαραθώνιο.

Η adidas παρουσιάζει το νέο Adizero Adios Pro 5, το πιο εξελιγμένο αγωνιστικό μοντέλο της σειράς Adizero Adios Pro, που συνδυάζει την τεχνολογία του πρωτοποριακού Adizero Adios Pro Evo 3 με μια σειρά σημαντικών εξελίξεων, με στόχο να προσφέρει στους δρομείς μια νέα αγωνιστική εμπειρία.

Η νέα κυκλοφορία έρχεται σε μια ιστορική χρονιά για το running, κατά την οποία ο Sabastian Sawe έγινε ο πρώτος άνθρωπος που έτρεξε Μαραθώνιο σε χρόνο κάτω των δύο ωρών, φορώντας το Adizero Adios Pro Evo 3. Με βάση την εμπειρία που αποκτήθηκε μέσα από αυτή την πρωτοποριακή τεχνολογία, η adidas επανασχεδιάζει το Adizero Adios Pro 5, εξελίσσοντας κάθε βασικό στοιχείο του παπουτσιού.

Το νέο Adizero Adios Pro 5 είναι κατά 12% ελαφρύτερο από τον προκάτοχό του, με μέσο βάρος μόλις 177γρ., δηλαδή 23γρ. λιγότερα από το Adizero Adios Pro 4. Παράλληλα, οι βελτιώσεις στην κατασκευή του αφρού και στην τεχνολογία ανθρακονημάτων συμβάλλουν σε 9% μεγαλύτερη επιστροφή ενέργειας, Βοηθώντας τους δρομείς να διατηρούν την ταχύτητά τους για μεγαλύτερο διάστημα κατά τη διάρκεια του αγώνα, με μεγαλύτερη άνεση και σταθερότητα.

Το Adizero Adios Pro 5 αποτελεί το πιο εκτενώς δοκιμασμένο, και μελετημένο παπούτσι στην ιστορία της σειράς Adizero. Περισσότεροι από 25 αθλητές συμμετείχαν σε δοκιμές στην Κένυα, την Αιθιοπία και τις ΗΠΑ, ενώ η διαδικασία ανάπτυξης περιλάμβανε δοκιμές μακροχρόνιας χρήσης, εσωτερικές αξιολογήσεις απόδοσης και ανεξάρτητη βιομηχανική έρευνα. Κάθε σχεδιαστική απόφαση βασίστηκε σε πραγματικά δεδομένα και εμπειρίες αθλητών, με στόχο τη βελτιστοποίηση της απόδοσης.

Στη διαδικασία ανάπτυξης συμμετείχε και ο Sabastian Sawe, κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στον Μαραθώνιο ανδρών, οι επιδόσεις του οποίου συνεχίζουν να συμβάλλουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος της αγωνιστικής καινοτομίας της adidas.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ADIZERO ADIOS PRO 5

Οι τελευταίες εξελίξεις του σχεδιασμού περιλαμβάνουν:

ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ENERGYRIM

• Η τεχνολογία ENERGYRIM χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στη σειρά Adizero Adios Pro. Αντικαθιστώντας τα ENERGYRODS, η νέα κατασκευή με ανθρακονήματα επιτρέπει την τοποθέτηση μεγαλύτερης ποσότητας LIGHTSTRIKE PRO αφρού ακριβώς κάτω από το πέλμα, ενώ παράλληλα προσφέρει την απαραίτητη ακαμψία για σταθερότητα και ώθηση σε κάθε βήμα. Η τεχνολογία ENERGYRIM είναι ορατή περιμετρικά της ενδιάμεσης σόλας και αναδεικνύεται μέσα από μια ανακλαστική ζώνη στη φτέρνα.

LIGHTSTRIKE PRO

• Στην καρδιά του Adizero Adios Pro 5 βρίσκεται η τελευταία γενιά του LIGHTSTRIKE PRO, του πιο εξελιγμένου αφρού της adidas. Σε συνδυασμό με την ENERGYRIM, προσφέρει μεγαλύτερη απόκριση και πιο δυναμική αίσθηση κάτω από το πέλμα, ενώ η νέα κατασκευή επιτρέπει μεγαλύτερη ποσότητα αφρού να βρίσκεται ακριβώς κάτω από το πόδι, συμβάλλοντας στη βελτιωμένη επιστροφή ενέργειας και στην αίσθηση άνεσης καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΣΟΛΑ LIGHTTRAXION

• Το παπούτσι διαθέτει νέα εξωτερική σόλα μέγιστης πρόσφυσης, η οποία συνδυάζει την τεχνολογία LIGHTTRAXION, που έχει σχεδιαστεί με βάση δεδομένα από το πάτημα των αθλητών, με Continental™ rubber. Το αποτέλεσμα είναι μια ελαφριά κατασκευή που προσφέρει αξιόπιστη πρόσφυση, κράτημα και βελτιωμένη ανθεκτικότητα σε μεγάλες αποστάσεις.

LIGHTLOCK 2.0

• Στο επάνω μέρος, το νέο LIGHTLOCK 2.0 έχει επανασχεδιαστεί πλήρως, διαθέτοντας ειδικά σχεδιασμένες ζώνες αερισμού, εσωτερικές ζώνες στήριξης και ανανεωμένη κατασκευή στη φτέρνα. Με αυτόν τον τρόπο, το παπούτσι προσφέρει πιο ασφαλή και σταθερή εφαρμογή, ενώ παράλληλα μειώνει το βάρος και ενισχύει τη συνολική άνεση.

Από το 2023, η σειρά Adizero έχει βοηθήσει αθλητές της adidas να καταρρίψουν πέντε παγκόσμια ρεκόρ και να κερδίσουν περισσότερους από 30 σημαντικούς αγώνες δρόμου, μεταξύ των οποίων οκτώ νίκες σε World Marathon Majors, εννέα εθνικά ρεκόρ, επτά ρεκόρ διαδρομής και ένα Ολυμπιακό ρεκόρ. Καθώς και η ιστορική επίδοση κάτω από τις δυο ώρες σε Μαραθώνιο, τον Απρίλιο του 2026, οι αθλητές της adidas Sabastian Sawe, Yomif Kejelcha και Tigst Assefa έγραψαν τη δική τους ιστορία, καταγράφοντας τις ταχύτερες επιδόσεις όλων των εποχών σε άνδρες και γυναίκες στον Μαραθώνιο, φορώντας παπούτσια Adizero.

Χτισμένο πάνω στα δεδομένα και την εμπειρία από κάθε αγώνα, κάθε ρεκόρ και κάθε συνεργασία με κορυφαίους αθλητές, το Adizero Adios Pro 5 αποτελεί το επόμενο βήμα στην εξέλιξη της σειράς Adizero, με στόχο να δώσει σε ακόμη περισσότερους δρομείς τη δυνατότητα να κυνηγήσουν το δικό τους προσωπικό ρεκόρ.

Στο πλαίσιο αυτής της παγκόσμιας διαδικασίας δοκιμών, το νέο Adizero Adios Pro 5 δοκιμάστηκε και στην Ελλάδα από τρεις adidas athletes, την Αναστασία Μαρινάκου, τον Παναγιώτη Πετρουλάκη και τον Νίκο Σταμούλη, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη νέα αγωνιστική πρόταση της σειράς Adizero και να αξιολογήσουν την απόδοσή της σε πραγματικές συνθήκες προπόνησης.

Το Adizero Adios Pro 5 θα είναι διαθέσιμο παγκοσμίως από τις 22 Σεπτεμβρίου μέσω του adidas.gr, της εφαρμογής adidas και επιλεγμένων συνεργατών λιανικής.

