Η L'oreal υποδέχεται τις νέες 13 καινοτόμες επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πρόγραμμα βιώσιμης καινοτομίας L’AcceleratOR

Η L’Oréal, κορυφαία εταιρεία ομορφιάς παγκοσμίως, ανακοινώνει σήμερα την επιλογή της δεύτερης ομάδας 13 καινοτόμων επιχειρήσεων από οκτώ χώρες, οι οποίες εντάσσονται στο εμβληματικό πρόγραμμα βιώσιμης καινοτομίας του Ομίλου, L’AcceleratOR.

Με χρηματοδότηση ύψους 100 εκατ. ευρώ για πέντε χρόνια, το L’AcceleratOR έχει ως στόχο να επιταχύνει την ανάπτυξη και την ευρεία εφαρμογή βιώσιμων λύσεων που μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των σημαντικότερων προκλήσεων που όλοι αντιμετωπίζουμε στους τομείς του κλίματος, της φύσης και της κυκλικής οικονομίας.

Μετά την επιτυχία της πρώτης ομάδας, που αποτελούνταν από start-ups και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η δεύτερη φάση του προγράμματος L’AcceleratOR χαρακτηρίζεται από διευρυμένη γεωγραφική παρουσία. Παράλληλα, επεκτείνει το εύρος των προκλήσεων βιώσιμης ανάπτυξης με την παρουσία της πρώτης εταιρείας που ειδικεύεται στις τεχνολογίες του νερού.

Οι 13 νέες καινοτόμες επιχειρήσεις είναι :

Τυποποίηση και υλικά νέας γενιάς

• Arda Biomaterials (Ηνωμένο Βασίλειο): αναπτύσσει μιa εναλλακτική λύση δέρματος φυτικής προέλευσης, για πολυτελή υλικά.

• Bormioli Luigi (Ιταλία): επανασχεδιάζει εξαιρετικά ελαφριές και ανθεκτικές γυάλινες συσκευασίες.

• Auressens (Γαλλία): αναπτύσσει ανακυκλώσιμες, ανακλαστικές χρωστικές χωρίς μέταλλα για συσκευασίες.

• Newlight Technologies, Inc. (ΗΠΑ): μετατρέπει το μεθάνιο σε υλικά για συσκευασίες.

Καινοτόμα συστατικά και φόρμουλες

• Bioweg (Γερμανία): αξιοποιεί τη ζύμωση ακριβείας για την ανάπτυξη νέων πρώτων υλών.

• Envision Energy (Κίνα): αναπτύσσει πράσινη αμμωνία για προϊόντα βαφής μαλλιών, παραγόμενη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Προηγμένες βιομηχανικές διεργασίες

• Without (Ινδία): αναπτύσσει τεχνολογία ανακύκλωσης για εύκαμπτες συσκευασίες που είναι δύσκολο να ανακυκλωθούν.

• HCpect (Κίνα): επεξεργάζεται πλαστικά απόβλητα μέσω μιας καινοτόμου τεχνολογίας χημικής ανακύκλωσης.

• MacroCycle (ΗΠΑ): ανακυκλώνει τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET) μέσω λύσης χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

• Nexus (Ινδία): παράγει μπαταρίες από γεωργικά απόβλητα μέσω μιας κυκλικής τεχνολογίας.

• Upheat Solutions Oy (Φινλανδία): βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση μέσω μιας νέας γενιάς βιομηχανικών αντλιών θερμότητας.

• Laminar (ΗΠΑ): βελτιστοποιεί τη διαχείριση του νερού στη βιομηχανία μέσω τεχνολογίας έξυπνων αισθητήρων, συμβάλλοντας στη μείωση της συνολικής κατανάλωσης.

Νοημοσύνη δεδομένων

Waterplan (ΗΠΑ): υποστηρίζει τη διαχείριση της τοπικής δράσης απέναντι στις προκλήσεις που συνδέονται με το νερό και τη βιοποικιλότητα, μέσω μιας πλατφόρμας που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι 13 συνεργάτες θα συμμετάσχουν σε μια εντατική φάση υποστήριξης υπό την καθοδήγηση της ομάδας καινοτομίας του University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL), με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία πιλοτικών έργων. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τους παγκόσμιους πόρους της L’Oréal, προκειμένου να ξεκινήσουν αυτά τα πιλοτικά έργα σε διάστημα έξι έως εννέα μηνών και, δυνητικά, να αναπτύξουν τις λύσεις τους σε ευρεία κλίμακα, στο πλαίσιο των διεθνών δραστηριοτήτων του Ομίλου.

«Εργαζόμαστε αδιάκοπα για να ανοίξουμε νέους ορίζοντες για τη βιομηχανία ομορφιάς, μέσα από πρωτοποριακές λύσεις », δήλωσε η Ezgi Barcenas, Chief Corporate Responsibility Officer της L’Oréal. «Η δεύτερη ομάδα του L’AcceleratOR αποτυπώνει τη φιλοδοξία μας να συνδυάσουμε το επιχειρηματικό πνεύμα, την επιστημονική πρόοδο και τη διεθνή εμβέλεια της L’Oréal, προκειμένου να επιταχύνουμε την ανάπτυξη πρωτοποριακών καινοτομιών.»

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που υποδεχόμαστε τη δεύτερη ομάδα στο πρόγραμμα L’AcceleratOR, έπειτα από αρκετούς μήνες προσεκτικής επιλογής, με στόχο τον εντοπισμό σχετικών με την αγορά λύσεων σε στρατηγικά σημαντικές γεωγραφικές περιοχές διεθνώς. Η συνεχής επένδυση και υποστήριξη της L’Oréal στην καινοτομία για τη βιωσιμότητα καταδεικνύει τη δύναμη των πρωτοπόρων brands να οδηγούν την αγορά προς καλύτερες λύσεις για όλους », πρόσθεσε ο James Cole, Chief Innovation Officer του CISL.

Με αφορμή την υποδοχή της δεύτερης ομάδας, η L’Oréal παρουσιάζει επίσης τη νέα της σειρά ντοκιμαντέρ, Entering L’AcceleratOR, η οποία καταγράφει την πορεία τριών φορέων αλλαγής από την πρώτη ομάδα. Η σειρά μεταφέρει το κοινό στα παρασκήνια της συνεργασίας μεταξύ των start-ups και των εσωτερικών ομάδων της L’Oréal, με στόχο την πιλοτική εφαρμογή πρωτοποριακών λύσεων και την προετοιμασία τους για εμπορική αξιοποίηση. Το πρώτο επεισόδιο, καθώς και ολόκληρη η σειρά, είναι διαθέσιμα στο κανάλι της L’Oréal στο YouTube.

*Για να παρακολουθείτε την πορεία των καινοτόμων αυτών επιχειρήσεων και να ενημερώνεστε για την ημερομηνία προκήρυξης της νέας διαδικασίας υποβολή αιτήσεων, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

:https://www.loreal.com/en/commitments-and-responsibilities/for-the-planet/accelerator/