Ιαπωνία: Ξαφνικός θάνατος 8χρονης σταρ της J-Pop, 5 ημέρες μετά την εμφάνισή της στη σκηνή

Ο θάνατός της αποδίδεται σε επιπλοκές της γρίπης

Σοκ έχει προκαλέσει στους θαυμαστές της J-Pop η είδηση του αιφνίδιου θανάτου μιας νεαρής σταρ, μόλις 8 ετών, πέντε ημέρες μετά από μια παράστασή της.

Η Χιράτα Ρούνα, γνωστή με το καλλιτεχνικό της όνομα Λούνα-τσαν, πέθανε στις 25 Σεπτεμβρίου, μετά από φλεγμονή που σχετίζεται με τη γρίπη, σύμφωνα με το πρακτορείο της.

Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr