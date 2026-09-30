Ιαπωνία: Ξαφνικός θάνατος 8χρονης σταρ της J-Pop, 5 ημέρες μετά την εμφάνισή της στη σκηνή
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Ο θάνατός της αποδίδεται σε επιπλοκές της γρίπης
Σοκ έχει προκαλέσει στους θαυμαστές της J-Pop η είδηση του αιφνίδιου θανάτου μιας νεαρής σταρ, μόλις 8 ετών, πέντε ημέρες μετά από μια παράστασή της.
Η Χιράτα Ρούνα, γνωστή με το καλλιτεχνικό της όνομα Λούνα-τσαν, πέθανε στις 25 Σεπτεμβρίου, μετά από φλεγμονή που σχετίζεται με τη γρίπη, σύμφωνα με το πρακτορείο της.
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