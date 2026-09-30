Ακραία ταχύτητα: Πιο γρήγορα pixels, χαμηλότερo frame delay, και πιο ευκρινής κίνηση

AGON PRO AGP257FT: Οθόνη esports με πάνελ Oxide Fast IPS και εγγενή ρυθμό ανανέωσης 1000 Hz (με overclock στα 1050 Hz).

Η AGON by AOC, η κορυφαία εταιρεία gaming οθονών στον κόσμο¹, ανακοινώνει την AGON PRO AGP257FT, την ταχύτερη οθόνη που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα. Η esports οθόνη 24,5-ιντσών (62,2 εκ.) με ανάλυση Full HD διαθέτει εγγενή ρυθμό ανανέωσης 1000 Hz, με δυνατότητα overclock στα 1060 Hz, σε συνδυασμό με ελάχιστο χρόνο απόκρισης 0,3 ms (GtG), πιστοποίηση VESA DisplayHDR 400 και ενσωματωμένες λειτουργίες φροντίδας των ματιών σε επίπεδο hardware. Η AGP257FT έχει σχεδιαστεί για επαγγελματίες παίκτες esports και gamers που επιλέγουν να παίζουν ανταγωνιστικούς, γρήγορους τίτλους, και αναμένεται να διατεθεί στην αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2027.

AGON PRO AGP257FT: Εγγενής ρυθμός ανανέωσης 1000 Hz, με overclock στα 1050 Hz, και χρόνο απόκρισης 0.1 ms MPRT

¹ Ως προς τον όγκο πωλήσεων, για gaming οθόνες με ρυθμό ανανέωσης 144 Hz και άνω, IDC Research – Gaming Tracker Q1–Q4 2025.

1000 Hz σε Fast IPS πάνελ τεχνολογίας oxide

Στην καρδιά της AGP257FT χτυπά ένα Fast IPS πάνελ τεχνολογίας oxide. Χάρη στα υλικά υγρών κρυστάλλων ταχείας απόκρισης και την προηγμένη αρχιτεκτονική του πάνελ, τα pixels κινούνται ταχύτερα από ό,τι στις συμβατικές LCD οθόνες, ξεπερνώντας τους περιορισμούς απόκρισης τάσης που συνήθως συναντώνται σε εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς ανανέωσης. Έτσι εξασφαλίζεται ομαλότερη κίνηση, μικρότερη καθυστέρηση μεταξύ των καρέ και πιο άμεση οπτική απόκριση σε flick shots, απότομες στροφές και γρήγορες εναλλαγές σκηνών. Με ρυθμό ανανέωσης 1000 Hz, η AGP257FT προβάλλει ένα νέο καρέ κάθε 1 ms.

• Εγγενής ρυθμός ανανέωσης 1000 Hz σε ανάλυση 1920 × 1080, με δυνατότητα υπερχρονισμού στα 1050 Hz, μέσω DisplayPort 2.1 ή HDMI 2.1

• Χρόνος απόκρισης 0,1 ms MPRT και 0,3 ms GtG (ελάχιστος) για απόλυτα ευκρινή απεικόνιση κινούμενων αντικειμένων

• Τεχνολογία Motion Blur Reduction Plus (MBR+) για ελαχιστοποίηση του motion blur στη γρήγορη κίνηση

• Υποστήριξη NVIDIA G-SYNC Compatible για ομαλό gameplay, χωρίς tearing και stuttering

HDR και πλούσια χρώματα χωρίς συμβιβασμούς στην ταχύτητα

Η πιστοποίηση VESA DisplayHDR 400 και το local dimming 20 ζωνών προσθέτουν μεγαλύτερη φωτεινότητα και βάθος εικόνας σε συμβατούς τίτλους. Το πάνελ καλύπτει το 99% του χρωματοχώρου sRGB και το 90% του DCI-P3, με τυπική φωτεινότητα 450 nits, ενώ κάθε οθόνη συνοδεύεται από εργοστασιακή αναφορά σχετικά με την ακρίβεια των χρωμάτων και την ομοιομορφία της φωτεινότητας.

Άνεση για τα μάτια σε πολύωρα gaming sessions

Οι απαιτητικές προπονήσεις και τα τουρνουά σημαίνουν πολλές ώρες μπροστά από στην οθόνη. Η AGP257FT φροντίζει για την άνεση των ματιών σας απευθείας σε επίπεδο hardware:

• Η τεχνολογία Low Blue Light σε επίπεδο hardware μειώνει τις επιβλαβείς εκπομπές μπλε φωτός μικρού μήκους κύματος απευθείας από την πηγή του οπίσθιου φωτισμού, χωρίς την κιτρινωπή απόχρωση που προκαλούν τα φίλτρα λογισμικού

• Η κυκλική πόλωση με πιστοποίηση TÜV Rheinland, επαληθευμένη σε ποσοστό άνω του 50%, παράγει φως που πλησιάζει το φυσικό ηλιακό φως, μειώνοντας τις αντανακλάσεις, και προστατεύοντας τα μάτια σας από την κούραση

• Τεχνολογία οπίσθιου φωτισμού Flicker-Free με συνεχές ρεύμα (DC) αντί για διαμόρφωση εύρους παλμών (PWM), σε συνδυασμό με αντιανακλαστική επίστρωση

Σχεδιασμένη για τα esports

Η πλήρως ρυθμιζόμενη βάση προσφέρει ρύθμιση ύψους σε εύρος 150 χιλ., καθώς και δυνατότητα κλίσης και περιστροφής τόσο στον οριζόντιο όσο και στον κάθετο άξονα, με ενσωματωμένες ενδείξεις μέτρησης που διευκολύνουν τη διατήρηση ή την αναπαραγωγή της προτιμώμενης θέσης. Παράλληλα, ο μηχανισμός γρήγορης αποδέσμευσης (quick-release) απλοποιεί τη μεταφορά της οθόνης σε LAN events και τουρνουά. Το περιλαμβανόμενο χειριστήριο QuickSwitch παρέχει άμεση πρόσβαση στις λειτουργίες και στις ρυθμίσεις της οθόνης.

• 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 2.1 και έξοδος ακουστικών

• USB hub με τρεις θύρες USB Type-A (5 Gbps), μία εξ' αυτών υποστηρίζει ταχεία φόρτιση BC1.2

• Φωτισμός Light FX, ενσωματωμένο άγκιστρο ακουστικών και υποστήριξη PiP/PbP

"Στο υψηλότερο επίπεδο του ανταγωνιστικού gaming, οι αγώνες κρίνονται στα χιλιοστά του δευτερολέπτου. Με την AGON PRO AGP257FT, στόχος μας ήταν να βγάλουμε την οθόνη από την εξίσωση των περιορισμών, συνδυάζοντας εγγενή ρυθμό ανανέωσης 1000 Hz / 1050 Hz με overclocking και χρόνους απόκρισης έως και 0,3ms GtG, ώστε κάθε flick, peek και αντίδραση να εμφανίζεται στην οθόνη ακριβώς τη στιγμή που συμβαίνει", δήλωσε ο César Acosta, Senior Gaming Product Manager στην AGON by AOC.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Η AGON PRO AGP257FT αναμένεται στην αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2027. Η τιμή της για τις ευρωπαϊκές χώρες θα ανακοινωθεί λίγο πριν το λανσάρισμα.