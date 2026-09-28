Ελένη Προκοπίου: Όταν ο Βαγγέλης Σειληνός την «άφησε στα κρύα του λουτρού»

Η Ελένη Προκοπίου έχει μιλήσει για τα χρόνια που υπήρξαν ένα από τα πιο εντυπωσιακά χορευτικά δίδυμα της εποχής με τον Βαγγέλη Σειληνό, αλλά και για το αιφνίδιο τέλος της συνεργασίας τους όταν στη ζωή του Σειληνού μπήκε η Μαρία Ιωαννίδου.

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου της Ελένης Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών.

Υπήρξε μία από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου. Εξωτική ομορφιά, χαρακτηριστικό βλέμμα και, πάνω απ’ όλα, ένα σπάνιο ταλέντο στον χορό έκαναν την Ελένη Προκοπίου να ξεχωρίσει σε μια εποχή γεμάτη μεγάλες σταρ.

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