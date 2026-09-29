Η ΠΑΕ Κηφισιά και η Νερά Κρήτης Θέρισο ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη σεζόν 2026–2027
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Η ΠΑΕ Κηφισιά Tutu Deals ανακοινώνει την έναρξη της χορηγικής συνεργασίας της με τα Νερά Κρήτης και το φυσικό μεταλλικό νερό Θέρισο, για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.
Η συνεργασία αυτή φέρνει κοντά δύο πλευρές που μοιράζονται αξίες όπως η συνέπεια, η αφοσίωση και η διαρκής εξέλιξη, ενώ το Θέρισο θα βρίσκεται σταθερά δίπλα στην ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, υποστηρίζοντας έμπρακτα την καθημερινή ανάγκη για σωστή ενυδάτωση στον αθλητισμό.