Σοφία Καρβέλα για Άννα Βίσση: «Το να σε μοιράζομαι ήταν μια δυσκολία που χρειάστηκε να αντέξω για χρόνια»

Η Σοφία Καρβέλα βρέθηκε στην Ελλάδα για να είναι στο πλευρό της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ και έκανε μια δημόσια εξομολόγηση.

Στο πλευρό της μητέρας της Άννας Βίσση στη μεγαλειώδη συναυλία στο ΟΑΚΑ βρέθηκε η Σοφία Καρβέλα, η οποία ταξίδεψε από τη Νέα Υόρκη.

Μετά τη συναυλία, δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από τη μεγάλη βραδιά, το οποίο συνόδευσε με μια εξομολόγηση για το πόσο δύσκολο ήταν για εκείνη να αποδεχτεί ότι μοιράζεται τη μητέρα της με τον κόσμο, αλλά και για το πόσο περήφανη είναι για εκείνη.

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