Τζένιφερ Λόπεζ: Στους δρόμους του Μιλάνου με δαντελένιο φόρεμα και μαύρα εσώρουχα

Η Τζένιφερ Λόπεζ φόρεσε τα εσώρουχά της στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνο, κάνοντας το naked dress πιο σέξι και συναμα chic από ποτέ

Στο Μιλάνο συνεχίζει να βρίσκεται η Τζένιφερ Λόπεζ, μιας και αυτή την περίοδο πραγματοποιείται η Εβδομάδα Μόδας. Η ίδια είναι από τις πιο πιστές υποστηρίκτριες του οίκου Dolce & Gabbana, επιλέγοντας σε πολλές δημόσιες εμφανίσεις της κομμάτια του διάσημου οίκου. Και αυτή η φορά δεν αποτέλεσε φυσικά εξαίρεση.

Για να παρακολουθήσει το show, η Τζένιφερ Λόπερ εμφανίστηκε με ένα βελούδινο κοστούμι εμπνευσμένο από την ανδρική γκαρνταρόμπα, ενώ ολοκλήρωσε το look της με ένα flat cap που κάπως μας θύμισε “Peaky Blinders”. Αργότερα, η τραγουδίστρια και ηθοποιός έδωσε το "παρών" στο after-party των Dolce & Gabbana στο Μιλάνο, κάνοντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση που δεν πέρασε απαρατήρητη.

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