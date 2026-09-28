Οι άλλοι πάντα θα λένε: 3 ψυχολογικά τρικ για να μην επηρεαστείς ξανά από την άποψη τρίτων

Οι millennials σαν να έχουμε στο DNA μας το “ενδιαφέρον” για την άποψη των άλλων. Δυστυχώς ή ευτυχώς η άποψη των τρίτων εξακολουθεί να επηρεάζει τη ζωή μας.

Οι millennials είμαστε η γενιά που μεγάλωσε στις γειτονιές, έπαιξε στις πλατείες και γνώρισε τον κόσμο του διαδικτύου σε μια ώριμη - σχετικά με τους GenZ - ηλικία. Από το κουτσομπολιό της επαρχίας μέχρι τα σουσου των γειτονιών της μεγαλούπολης και, πλέον, τον ψηφιακό κόσμο-σχολιαστή ζωών, μάθαμε πως η γνώμη των άλλων έχει ισχύ και, πολλές φορές, μεγαλύτερη αξία από τη δική μας. Επιτρέψαμε στα λεγόμενά τους να επηρεάσουν την καθημερινότητά μας, αν όχι να μας εμποδίσουν από την επίτευξη των στόχων μας. Και εσύ, όπως και εγώ και σίγουρα οι περισσότεροι, ίσως κάποια στιγμή στη διαδρομή μας να μην τολμήσαμε να διεκδικήσουμε κάτι παρακινούμενοι από τον φόβο της αποτυχίας και εννοείται της άποψης των άλλων που θα ακολουθούσε.

Πλέον, έχοντας κάποιοι πατήσει τα 30 και κάποιοι τα 40 υπάρχει η εξής συνειδητοποίηση: οι άλλοι πάντα θα λένε. Ό,τι κι αν κάνεις, ό,τι κι αν πεις, όπως κι αν ντυθείς, με όποιον κι αν βγεις, οι άλλοι πάντοτε θα βρίσκουν κάτι να σχολιάζουν. Σε καμία περίπτωση δεν φέρεις ευθύνη. Στην εποχή όπου ζούμε, όλοι έχουν κάτι να πουν - και το γεγονός ότι κάποιος έχει άποψη για τη ζωή σου δεν σημαίνει αυτομάτως πως η άποψή του πρέπει να αποκτήσει θέση μέσα σε αυτή.

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