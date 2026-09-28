«Τι έγινε Σοφία, πώς πάει η επανάσταση;»: 5 ατάκες από τη Γλυκιά Συμμορία που δεν θα σβήσουν ποτέ
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Η Δέσποινα Τομαζάνη της «Γλυκιάς Συμμορίας» έφυγε από τη ζωή και εμείς επιστρέφουμε σε εκείνη την παρέα του ελληνικού σινεμά, που έψαχνε το νόημα της ζωής.
Ένα ακόμη μέλος της Γλυκιάς Συμμορίας έφυγε από τη ζωή, η Δέσποινα Τομαζάνη, η Σοφία της θρυλικής ταινίας του Νίκου Νικολαΐδη η οποία στιγμάτισε με τη σειρά της το σύγχρονο ελληνικό σινεμά, με την ομάδα εκείνη των τεσσάρων, που μάς έδειξαν μέσα από την μεγάλη οθόνη, μια διαφορετική έκφραση της καθημερινότητας.
Η ταινία κατέγραψε το ημερολόγιο της ζωής και του θανάτου μια ομάδας απογοητευμένων νέων, που ζουν στο περιθώριο, έχοντας φτάσει σε ένα συναισθηματικό αδιέξοδο, αναζητώντας κάτι να πιστέψουν και ακόμη και να πεθάνουν γι’ αυτό.
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