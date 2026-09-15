Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ και η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ συνεχίζουν μαζί για 3η συνεχόμενη χρονιά

Μια σχέση εμπιστοσύνης που εξελίσσεται και ενδυναμώνεται μέσα από κοινές αξίες.

Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ και η ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ανανεώνουν τη συνεργασία τους για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, επιβεβαιώνοντας μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης, με κοινό σημείο αναφοράς τη στήριξη του ελληνικού αθλητισμού και τις αξίες που τον πρεσβεύουν.

Με το βλέμμα στραμμένο στη νέα αγωνιστική σεζόν 2026-2027, το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ παραμένει σταθερά στο πλευρό της ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ, στηρίζοντας την ομάδα και τις ανάγκες της σε μια χρονιά γεμάτη νέες αγωνιστικές προκλήσεις και στόχους. Με κοινό προσανατολισμό στην ενίσχυση της ομαδικότητας, της προσπάθειας και της ευγενούς άμιλλας, η συνεργασία αυτή, συμβάλει παράλληλα στην ανάδειξη της τοπικής κοινωνίας.

Φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ και ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ συνεχίζουν μαζί, έτοιμοι για μια νέα σεζόν γεμάτη ένταση, συγκινήσεις και δυνατές ποδοσφαιρικές στιγμές.