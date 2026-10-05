GWomen Sports Summit 2026: Η Gplus δίπλα στα κορίτσια που γράφουν το μέλλον του αθλητισμού

Για πέμπτη χρονιά, το GWomen Sports Summit επέστρεψε, όχι απλώς για να μιλήσει για το μέλλον του γυναικείου αθλητισμού, αλλά για να δείξει ότι το μέλλον αυτό έχει ήδη ξεκινήσει.

Το 5ο GWomen Sports Summit 2026 πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, με κεντρικό μήνυμα «NEXT GENERATION – THE FUTURE IS HAPPENING NOW».

Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα κορίτσια που σήμερα κάνουν τα πρώτα τους βήματα στους αγωνιστικούς χώρους και αύριο θα αποτελέσουν τη νέα γενιά αθλητριών, δημιουργών και πρωταγωνιστριών του αθλητισμού.

Η GARDEN, με πολυετή παρουσία στον χώρο του φαρμακείου, βρέθηκε εκεί μέσα από τη νέα της σειρά ιατροτεχνολογικών προϊόντων GPLUS, στηρίζοντας έμπρακτα τις ακαδημίες και τους μικρούς αθλητές. Γιατί η φροντίδα στον αθλητισμό δεν σταματά στην περιποίηση, αλλά συνεχίζεται εκεί όπου υπάρχει ανάγκη για ανακούφιση. Με τη φιλοσοφία «από τον πόνο στην ανακούφιση», η GPLUS έρχεται να σταθεί δίπλα σε κάθε μικρό και μεγάλο αθλητή, εκεί όπου η κίνηση, η προσπάθεια και το παιχνίδι συναντούν τη φροντίδα.

Επιπλέον η GPLUS έδωσε το δικό της στίγμα και μέσα από τα goodie bags, όπου περίμεναν δώρα όλους τους παρευρισκόμενους, αλλά και μέσα από interactive παιχνίδια που έδωσαν έναν πιο playful χαρακτήρα στη διοργάνωση. Παράλληλα, κάθε ομιλήτρια έφυγε με το δικό της δώρο, ως μια συμβολική κίνηση αναγνώρισης για την παρουσία και τη συμμετοχή της.

Η Next Generation δεν είναι μια γενιά που περιμένει να έρθει η στιγμή της. Είναι ήδη στα γήπεδα. Είναι τα κορίτσια που φορούν σήμερα τα πρώτα τους αθλητικά παπούτσια, που δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους, που επιλέγουν το άθλημα που αγαπούν χωρίς να σκέφτονται αν «τους ταιριάζει».

Είναι οι αθλήτριες που μεγαλώνουν με περισσότερα πρότυπα, περισσότερες εικόνες και περισσότερους δρόμους ανοιχτούς μπροστά τους.

Γιατί η αλλαγή στον αθλητισμό δεν ξεκινά όταν κάποιος φτάσει στην κορυφή. Ξεκινά πολύ νωρίτερα: στην πρώτη προπόνηση, στο πρώτο σουτ, στο πρώτο γκολ, στην πρώτη φορά που ένα κορίτσι πιστεύει ότι μπορεί.

Αυτό ήταν το GWomen Sports Summit 2026: μια συνάντηση ανθρώπων που μιλούν για το αύριο, μαζί με μια γενιά που έχει ήδη αρχίσει να το γράφει.