Καιρός: Ο χειμώνας από τα Météo-France, DWD και Met Office - Χιόνια και πολικό ψύχος στην Ελλάδα

Τι δείχνουν τα τρία κορυφαία ευρωπαϊκά προγνωστικά κέντρα από την Γαλλία, την Γερμανία και την Βρετανία.

Τα κορυφαία μετεωρολογικά και κλιματολογικά κέντρα της Ευρώπης εξέδωσαν τις τελευταίες εποχικές τους προβλέψεις για το φθινόπωρο και τον χειμώνα, σκιαγραφώντας μια εξαιρετικά περίπλοκη ατμοσφαιρική εικόνα που αναμένεται να καθηλώσει τους λάτρεις του καιρού και να επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών.

Η επερχόμενη ψυχρή περίοδος υπόσχεται να είναι μία από τις πιο δυναμικές και ακραίες των τελευταίων ετών, κυριαρχούμενη από τη συνδυασμένη δράση ενός εξαιρετικά έντονου φαινομένου El Niño στον ισημερινό Ειρηνικό και των θερμοκρασιών στην επιφάνεια της θάλασσας που συνεχίζουν να καταγράφουν τιμές εκτός ορίων στον Ατλαντικό και τη λεκάνη της Μεσογείου.

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