Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της Πηνελόπης στη Μεταμόρφωση - Η επιθυμία της οικογένειάς της
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η νεαρή γυναίκα που δέχθηκε τουλάχιστον 15 μαχαιριές -οι μισές πισώπλατες- από τον καθ' ομολογίαν δολοφόνο της, κηδεύτηκε στη Μεταμόρφωση το πρωί της Τετάρτης (23/9)
Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της 25χρονης Πηνελόπης, η οποία δολοφονήθηκε ειδεχθώς στην Ηγουμενίτσα από έναν 27χρονο με τον οποίο διατηρούσε σχέση στο παρελθόν.
Η νεαρή γυναίκα που δέχθηκε τουλάχιστον 15 μαχαιριές -οι μισές πισώπλατες- από τον καθ' ομολογίαν δολοφόνο της, κηδεύτηκε στη Μεταμόρφωση το πρωί της Τετάρτης (23/9).
Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr