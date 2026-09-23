Σε κλίμα οδύνης η κηδεία της Πηνελόπης στη Μεταμόρφωση - Η επιθυμία της οικογένειάς της

Η νεαρή γυναίκα που δέχθηκε τουλάχιστον 15 μαχαιριές -οι μισές πισώπλατες- από τον καθ' ομολογίαν δολοφόνο της, κηδεύτηκε στη Μεταμόρφωση το πρωί της Τετάρτης (23/9)

Σε κλίμα οδύνης τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία της 25χρονης Πηνελόπης, η οποία δολοφονήθηκε ειδεχθώς στην Ηγουμενίτσα από έναν 27χρονο με τον οποίο διατηρούσε σχέση στο παρελθόν.

Η νεαρή γυναίκα που δέχθηκε τουλάχιστον 15 μαχαιριές -οι μισές πισώπλατες- από τον καθ' ομολογίαν δολοφόνο της, κηδεύτηκε στη Μεταμόρφωση το πρωί της Τετάρτης (23/9).

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