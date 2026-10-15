Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στο Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού

Τα πρώτα χιόνια στον Παρνασσό είναι γεγονός, πολύ νωρίτερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, διαθέτει 17 αναβατήρες, από τους οποίους 13 κύριους σύγχρονους και 4 αρχαρίων (baby lifts), με μεγάλη ποικιλία για χιονοδρομική και μη χρήση. Στους κύριους αναβατήρες συμπεριλαμβάνονται 6 εναέριοι αποσυμπλεκόμενοι (2 οκταθέσιες καμπίνες, 3 τύπου Combi με συνδυασμό οκταθέσιων καμπινών / εξαθέσιων καρεκλών & 1 τετραθέσια καρέκλα), 1 σταθερός εναέριος (διθέσια καρέκλα) και 6 συρόμενοι.

Είναι το πρώτο χιονοδρομικό κέντρο στην χώρα που εγκατέστησε αποσυμπλεκόμενο εναέριο αναβατήρα και ένα από τα μοναδικά παγκοσμίως που διαθέτει από το 2015 πέντε νέους υπερσύγχρονους αποσυμπλεκόμενους αναβατήρες τύπου γόνδολας και Combi για την ταυτόχρονη εξυπηρέτηση χιονοδρόμων και πεζών σε μεγάλες ταχύτητες και κυρίως με ασφάλεια.

Με την νέα διάταξη των αναβατήρων το Χιονοδρομικό μας κέντρο προσφέρει πρόσβαση με χρήση καμπινών και από τις δύο πλευρές του ορεινού όγκου του Παρνασσού (θέσεις Κελλάρια & Φτερόλακα), μέσω των οποίων ο κάθε επισκέπτης αποκτά πρόσβαση στους υπόλοιπους αναβατήρες και μπορεί να απολαύσει χιονοδρομία ή πανοραμική βόλτα μεταβαίνοντας από την μία περιοχή στην άλλη.

Η εναέρια ένωση μεταξύ των δύο χιονοδρομικών περιοχών γίνεται μέσω της συνδετήριας γραμμής των Combi αναβατήρων «Ερμή – Ηνίοχου», των οποίων η ύπαρξη είναι καθοριστική για την χιονοδρομική «επικοινωνία» των δυτικών Κελλαριών με τις βορινές πλαγιές της Φτερόλακας.

Οι αναβατήρες «Αφροδίτη – Βάκχος» αποτελούν χαρακτηριστικό δείγμα των τεχνικά εξελιγμένων αναβατήρων τελευταίας γενιάς, οι οποίοι μπορούν να λειτουργούν είτε ανεξάρτητα είτε συζευγμένα δίνοντας στον χιονοδρόμο την δυνατότητα κατευθείαν πρόσβασης από την βάση στη θέση «Κελλάρια1750» στην κορυφή «Βάκχου 2250», χωρίς ενδιάμεση στάση.

Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού

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