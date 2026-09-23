PUMA x Ioannina Lake Run 2026: Δύο ημέρες, χιλιάδες δρομείς, αστείρευτη ενέργεια!

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η PUMA έδωσε δυναμικό παρόν στο Ioannina Lake Run, που πραγματοποιήθηκε στις 19–20 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Μαβίλη, δίπλα στη λίμνη των Ιωαννίνων, ως Χορηγός Αθλητικού Υλικού.

Χιλιάδες δρομείς συμμετείχαν στις διαδρομές της διοργάνωσης, ενώ πλήθος επισκεπτών βρέθηκε στην πόλη για ένα διήμερο γεμάτο αγωνιστική δράση, ενέργεια και ξεχωριστές running εμπειρίες.

Στο επίκεντρο της παρουσίας της PUMA βρέθηκε το PUMA NITRO LAB, ένας ειδικά διαμορφωμένος, διαδραστικός χώρος αφιερωμένος στην τεχνολογία NITRO και στην performance running συλλογή της εταιρείας. Το κοινό γνώρισε από κοντά τα δρομικά μοντέλα Velocity NITRO 5, Deviate NITRO 4, Deviate NITRO Elite 4 και Fast-R NITRO Elite 3 και ενημερώθηκε για τα διαφορετικά χαρακτηριστικά και τη χρήση τους. Η εμπειρία περιλάμβανε επίσης NITRO Quiz με δώρα, henna tattoos και φωτογραφικά στιγμιότυπα στην ειδικά διαμορφωμένη αψίδα.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε το PUMA Shake Out Run, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το RevolutionFit, γυμναστήριο και fitness community των Ιωαννίνων, και το Ioannina Lake Run, σημειώνοντας πολύ μεγάλη προσέλευση με περίπου 300 δρομείς. Η Ματίνα Νούλα και η Ντενίσα Μπάλα μοιράστηκαν με τους συμμετέχοντες χρήσιμες συμβουλές πριν από τους αγώνες, ενώ σύσσωμη η PUMA Running Team έδωσε το παρών. Μουσική, δώρα και συλλεκτικά PUMA running T-shirts συμπλήρωσαν την εμπειρία.

Η αγωνιστική παρουσία της PUMA Running Team ήταν εξίσου δυναμική, με σημαντικές διακρίσεις σε όλες τις βασικές αποστάσεις:

Αθανασία Κοκκορού – 1η θέση στα 30 χλμ. γυναικών και νέο ρεκόρ διαδρομής.

Ματίνα Νούλα – 1η θέση στα 10 χλμ. γυναικών.

Ντενίσα Μπάλα – 1η θέση στα 5 χλμ. γυναικών.

Κωνσταντίνος Βεδουράς – 2η θέση στα 5 χλμ. ανδρών.

Ισαβέλλα Κοτσαχείλη – 2η θέση στα 10 χλμ. γυναικών.

Παναγιώτης Μπούρικας – 3η θέση στα 30 χλμ. ανδρών.

Νικόδημος Νικολακέας – 6η θέση στα 30 χλμ. ανδρών.

Ζωή Σταμούλη – 10η θέση στα 30 χλμ. γυναικών.

Ως Χορηγός Αθλητικού Υλικού, η PUMA επιβράβευσε και φέτος τους νικητές με δωροεπιταγές, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη στήριξή της στους αθλητές και στην ελληνική δρομική κοινότητα.

Με το NITRO LAB, τη μαζική συμμετοχή στο Shake Out Run και τις σημαντικές αγωνιστικές επιτυχίες της ομάδας της, η PUMA ολοκλήρωσε μία ακόμη δυναμική παρουσία στο Ioannina Lake Run, συνδέοντας την καινοτομία, την απόδοση και την κοινότητα σε ένα από τα σημαντικότερα δρομικά γεγονότα της χώρας.