Admiral & VOLOS FC ELABET: Δίπλα στα παιδιά του Ορφανοτροφείου Βόλου

Ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να ενώνει, να εμπνέει και να δημιουργεί θετικά πρότυπα.

Με αυτή τη φιλοσοφία, η Admiral, σε συνεργασία με τον VOLOS FC ELABET, μετέφερε αυτή τη φορά το μήνυμα της στήριξης πέρα από το γήπεδο, μέσα από μια ξεχωριστή επίσκεψη στο Ορφανοτροφείο Βόλου με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στο πλαίσιο της δράσης, η Admiral προσέφερε δώρα στα παιδιά της δομής, θέλοντας να βρεθεί δίπλα τους σε μια περίοδο που σηματοδοτεί μια νέα αρχή, γεμάτη εμπειρίες, στόχους και προσδοκίες.

Τέσσερις ποδοσφαιριστές του VOLOS FC ELABET επισκέφθηκαν το Ορφανοτροφείο, περνώντας χρόνο με τα παιδιά και τους ανθρώπους της δομής, ενώ συναντήθηκαν και με τον Πρόεδρό του, κ. Κώστα Θεοδώρου, προκειμένου να γνωρίσουν καλύτερα το έργο και την καθημερινή λειτουργία του.

Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η έννοια της προσφοράς συνδέθηκε με τις αξίες που βρίσκονται στην καρδιά του αθλητισμού: την ομαδικότητα, τη συμμετοχή, τη στήριξη και την πίστη στις δυνατότητες κάθε νέου ανθρώπου. Για την Admiral, η υποστήριξη του αθλητισμού δεν περιορίζεται μόνο στον αγωνιστικό χώρο, αλλά αποκτά ουσιαστικό νόημα όταν μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή για να έρθει πιο κοντά στα παιδιά και στις τοπικές κοινωνίες.

Η νέα σχολική χρονιά είναι ένα νέο ξεκίνημα για κάθε παιδί. Και μέσα από μικρές, ουσιαστικές πράξεις, η Admiral και ο VOLOS FC ELABET θέλησαν να στείλουν ένα απλό μήνυμα: ότι κάθε νέα προσπάθεια αξίζει στήριξη, ενθάρρυνση και ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα σου.