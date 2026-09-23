bwin & GWomen Summit: Μαζί για 3η συνεχόμενη χρονιά

Η Next Generation του γυναικείου αθλητισμού βρέθηκε στο επίκεντρο του GWomen Summit 2026, με τη σταθερή στήριξη της bwin σε κάθε νέα διαδρομή.

Ο αθλητισμός αλλάζει, εξελίσσεται και μαζί του αναδεικνύεται μια νέα γενιά αθλητριών που διεκδικεί τη δική της θέση στο προσκήνιο. Το φετινό GWomen Summit, με τη σταθερή στήριξη της bwin για 3η συνεχόμενη χρονιά, έστρεψε το βλέμμα στη Next Generation του γυναικείου αθλητισμού, δίνοντας χώρο σε φρέσκα πρόσωπα και σε αθλήματα που δεν βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Μέσα από διαφορετικές θεματικές και ιστορίες, η διοργάνωση ανέδειξε τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις διαφορετικές διαδρομές που συνθέτουν το μέλλον του γυναικείου αθλητισμού.

Για την bwin, η παρουσία στο GWomen Summit για τρίτη συνεχόμενη χρονιά αποτελεί μέρος μιας σταθερής σχέσης με τον γυναικείο αθλητισμό και τις γυναίκες που τον υπηρετούν. Φέτος, το μήνυμα του βραβευμένου brand αποτυπώθηκε με ιδιαίτερη έμφαση στο panel «Στις δύσκολες στιγμές, κανείς δεν αγωνίζεται μόνος» powered by bwin, με τη Δώρα Γκουντούρα και την Ιωάννα Μπερίου, Γενική Διευθύντρια της bwin Greece.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε μια πλευρά της αθλητικής διαδρομής που δεν αποτυπώνεται στα αποτελέσματα: τι σημαίνει να έχεις ανθρώπους δίπλα σου όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα έχεις σχεδιάσει. Η Δώρα Γκουντούρα μίλησε για την εμπειρία της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, όταν έμεινε εκτός μεταλλίων, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε εκείνη τη δύσκολη στιγμή, αναγνωρίζοντας την αξία της αντιπάλου της και διατηρώντας το αθλητικό της ήθος.

Η συζήτηση πέρασε και στη σημερινή πραγματικότητα της Ελληνίδας πρωταθλήτριας, καθώς η ίδια αναφέρθηκε στην περιπέτεια που αντιμετωπίζει αυτή την περίοδο με την όρασή της. Όπως εξήγησε, μέσα από αυτή τη δοκιμασία συνειδητοποίησε ακόμη περισσότερο ποιοι άνθρωποι παραμένουν πραγματικά δίπλα της, ακόμη και όταν δεν βρίσκεται σε αγωνιστική δράση ή σε περίοδο επιτυχιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη σημασία είχε η αναφορά της στη σχέση της με την bwin. Η Δώρα Γκουντούρα τόνισε πως αισθάνεται ότι η στήριξη που λαμβάνει δεν συνδέεται μόνο με τα μετάλλια και τις αγωνιστικές της επιδόσεις, αλλά με την ίδια ως άνθρωπο και αθλήτρια. Μια συνεργασία που, όπως αναδείχθηκε μέσα από τη συζήτηση, αποκτά ουσία όταν αφορά ολόκληρη την αθλητική πορεία και όχι μόνο τις στιγμές της επιτυχίας.

Από την πλευρά της η Γενική Διευθύντρια της bwin Greece, η Ιωάννα Μπερίου υπογράμμισε ότι το ήθος αποτελεί βασικό κριτήριο στην επιλογή των αθλητών με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία. Πέρα από τις αγωνιστικές επιδόσεις, σημασία έχουν η προσωπικότητα, οι αξίες και η στάση κάθε αθλητή απέναντι στις προκλήσεις.

Από τον ακροβατικό διάδρομο, το wakeboard και το καλλιτεχνικό πατινάζ μέχρι το karting και την ελευθέρα πάλη, το φετινό Summit παρουσίασε αθλήματα και πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσουμε καλύτερα. Παράλληλα, θεματικές γύρω από το σκάκι, το γυναικείο ποδόσφαιρο, τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, τις ακαδημίες και τον ρόλο των γονέων ανέδειξαν διαφορετικές πτυχές της πορείας μιας αθλήτριας, από τα πρώτα της βήματα μέχρι την εξέλιξή της.

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