Ο Γιάννης Μάλαμας στο Gazzetta: «Πρέπει να υπάρχουν λάθη για να μας δείχνουν τον δρόμο» (vid)

Ο Γιάννης Μάλαμας μιλά στο Gazzetta για το νέο του single «Λάθη» (μουσική – στίχοι Nerom).

Ο Γιάννης Μάλαμας προσπαθεί να χαράξει τη δική του πορεία με τα σωστά του και τα λάθη του. Το single «Λάθη» (μουσική – στίχοι Nerom) είναι μέρος αυτής της προσπάθειας και αξίζει να το προσέξουμε. Ευαίσθητο, τρυφερό, κομμάτι που δοκιμάζει και ενισχύει τη φωνή του τραγουδιστή. Τα λόγια σε κάνουν να σκέφτεσαι εσένα και ο κόσμος του τραγουδιού γίνεται και δικός σου.

Ο Γιάννης Μάλαμας, μιλά στο Gazzetta για τα «Λάθη», πώς αντιμετωπίζει τα δικά του καλλιτεχνικά σφάλματα και φυσικά για τον πατέρα του Σωκράτη. Οι απαντήσεις του δείχνουν ένα ώριμο άτομο που ξέρει τι θέλει να κάνει και πώς θα πετύχει.

Τι σημαίνει για σένα το τραγούδι «Λάθη»;

Από το «Λάθη» ξεκάθαρα με κέρδισε ο στίχος, δηλαδή το νόημα του κομματιού και το μήνυμα που θέλει να περάσει. Ταυτίστηκα αρκετά με πολλά μέρη του…

Τι σε έκανε να εμπιστευτείς τον Nerom;

Τον Nerom τον ανακάλυψα τυχαία από reels στα social media και έψαξα το προφίλ του. Είδα ένα άτομο που προσπαθεί σοβαρά και παράγει συνεχώς νέα πράγματα και μου έκανε εντύπωση. Του έστειλα για να του πω ότι μου είχε κολλήσει ένα τραγούδι του, που είχε κυκλοφορήσει εκείνη την περίοδο και έτσι ξεκίνησε η επικοινωνία μας. Την επόμενη μέρα μου πρότεινε να συνεργαστούμε για ένα κομμάτι που έγραψε σκεπτόμενος εμένα. Έτσι λοιπόν γεννήθηκε το τραγούδι με τίτλο «Λάθη».

Τι κέρδισες μέσα από τη συνεργασία με τον Nerom;

Το «Λάθη» στάλθηκε σε εμένα ως demo με αρκετά διαφορετική μουσική απ’ ό,τι κατέληξε να γραφτεί. Ήταν μια καινούργια εμπειρία για εμένα, το να πάρω ένα κομμάτι έτοιμο και να το φέρω όσο γίνεται στα μέτρα μου.

Ποιος στίχος του σε εκφράζει περισσότερο;

Πάνε και πες στον κόσμο μας χωράει κι άλλη αγάπη, δεν τον μετράμε με λεφτά αφού δεν κόστισε κάτι. Και αν σε ρωτήσουν τι ζητάμε πες λίγο φως, να ‘χει ο καθένας μια γωνία να μη χωράει απλώς.

«Είναι μεγάλη ευλογία να έχω πατέρα τον Σωκράτη»

Ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία στην ερμηνεία του;

Αν κάτι με ζόρισε στην ερμηνεία του, είναι το ότι έπρεπε να «μαλακώσω». Δεν έχω συνηθίσει να τραγουδάω έτσι «ζεστά».

Δεν ξέρω αν το έχεις ερμηνεύσει ζωντανά, αλλά στο live «φαίνεται» καλύτερα ο κόσμος του τραγουδιού;

Δεν το έχω ερμηνεύσει ζωντανά ακόμα. Ίσως στο μέλλον και με λίγο διαφορετική προσέγγιση. Λίγο πιο «άγρια» ας πούμε.

Πώς αντιμετωπίζεις τα δικά σου καλλιτεχνικά λάθη;

Είναι πολύ νωρίς να μιλήσω για τα λάθη της πολύ μικρής ως τώρα πορείας μου. Θεωρώ πως πρέπει να υπάρχουν για να μας δείχνουν τον δρόμο, λειτουργούν κάπως σαν οδηγός.

Τι προσδοκίες έχεις ακολουθώντας αυτό το επάγγελμα;

Η μόνη προσδοκία που έχω είναι το να μπορώ να κάνω αυτό το επάγγελμα για όσο αντέχει το σώμα μου. Το επάγγελμα αυτό έχει δυσκολίες, απογοητεύσεις, μέρες που δεν είσαι καλά και πρέπει να βγεις στη σκηνή και πολλά άλλα, όμως υπερισχύουν τελικά οι καλές στιγμές.

Μόλις ακούμε, διαβάζουμε, το όνομά σου, όλοι πάμε αμέσως στον πατέρα σου,

τον Σωκράτη. Αυτό, πιστεύεις, είναι το δικό μας μεγάλο λάθος, των ακροατών; Μήπως πρέπει να σταματήσουμε να συγκρίνουμε τους προηγούμενους με αυτούς που έρχονται τώρα;

Το να παραπέμπει το όνομα μου στον πατέρα μου το βρίσκω κάπως λογικό. Έχει μια πολύ μεγάλη πορεία στη μουσική και το έχει χτίσει όλο αυτό μόνος του. Φυσικά είναι λάθος να συγκρίνουμε τους προηγούμενους με αυτούς που έρχονται τώρα. Η μουσική γεννιέται κυρίως από σκέψεις, οράματα και φαντασία. Κανένα μυαλό δεν είναι ίδιο με κάποιο άλλο.

Τι κρατάς, για σένα, από τη διαδρομή του πατέρα σου και τι όχι;

Είναι μεγάλη ευλογία να έχω πατέρα τον Σωκράτη. Μιλάμε ασταμάτητα και περνάμε άπειρο χρόνο μαζί. Του εκφράζω ακόμη και την παραμικρή απορία - ανησυχία μου και δίνει φοβερή προσοχή απέναντι μου. Είναι ο κολλητός που έχω και έχω διαλέξει κατά κάποιον τρόπο. Έχω πάρει πάρα πολλά από εκείνον και δεν πετάω τίποτα.

Μετά το «Λάθη» ετοιμάζεις κάτι άλλο;

Ετοιμάζω διάφορα κομμάτια, που κάποια ακόμα τα σκαλίζω, τα διορθώνω ή και τα απορρίπτω. Είναι τραγούδια που με εκφράζουν και κάποιο πιο δικά μου πράγματα.

Ευχαριστώ πολύ.

Και εγώ.

INFO

«Λάθη»

Μουσική – στίχοι: Nerom

Συντελεστές

Ηχογράφηση, Παραγωγή & Μίξη: Nίκος Κόλλιας

Παραγωγή, Μίξη & Mastering: Τίτος Καρυωτάκης

Πλήκτρα: Ορέστης Μπενέκας

Ηλεκτρική Κιθάρα: Σπύρος Βρυώνης, Κλέωνας Αντωνίου

Τύμπανα: Σωτήρης Ντούβας

Μπάσο: Nίκος Παπαϊωάννου

Βιολί: Φώτης Σιώτας

Βίντεο κλιπ

Σκηνοθεσία Μοντάζ: Παναγιώτης Ανδριανός

Κάμερα: Aριστοτέλης Παπακωνσταντίνου

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