Η απίστευτη ιστορία του 13χρονου Τζο: Με IQ 168, νίκησε λευχαιμία και ετοιμάζεται για μεταπτυχιακό

Το παιδί - ιδιοφυία που αναμένεται να γίνει ο νεαρότερος μεταπτυχιακός φοιτητής στο πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης

Έχει δείκτη νοημοσύνης 168, νίκησε τη λευχαιμία και τον εκφοβισμό και προετοιμάζεται για μεταπτυχιακές σπουδές σε ηλικία μόλις... 13 ετών.

Αυτή είναι η ιστορία του Τζο Πετράρο - Ιππολίτη (Joe Petraro-Hyppolite) από το Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, που πολλοί αναφέρουν ως μικρό Αϊνστάιν ή τον νεαρό «Σέλντον» τον ήρωα της τηλεοπτικής σειράς.

Σε ηλικία 10 ετών κατάφερε να συγκεντρώσει 1.590 βαθμούς στις εξετάσεις SAT και έναν χρόνο αργότερα να αποκτήσει το απολυτήριο λυκείου. Έγινε δεκτός σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU) στη διαχείριση αθλημάτων, με τις σπουδές του να περιλαμβάνουν επίσης κινησιολογία και βιολογία. Τώρα φοιτά στο πανεπιστήμιο της Λουιζιάνας.

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