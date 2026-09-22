Νεκρός πυροσβέστης σε επιχείρηση βοήθειας περιπατητών στη Ρόδο

Τραγική κατάληξη είχε επιχείρηση βοήθειας σε περιπατητές στη Ρόδο, καθώς πυροσβέστης έπεσε από μεγάλο ύψος και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Νεκρός είναι πυροσβέστης που συμμετείχε σε επιχείρηση παροχής βοήθειας σε περιπατητές, σε περιοχή κοντά στα Σιάννα της Ρόδου. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι της Τρίτης (22/9), όταν είχε προηγηθεί κλήση για βοήθεια από τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή.

Στο σημείο έσπευσε πυροσβέστης από την ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να συνδράμει τους περιπατητές.

Η πτώση του πυροσβέστη

Κατά την προσπάθειά του να προσεγγίσει και να βοηθήσει τους περιπατητές, ο πυροσβέστης έπεσε από μεγάλο ύψος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τον πυροσβέστη εντόπισε αρχικά drone που περιπολεί στην ευρύτερη περιοχή. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση δεν έχουν αποσαφηνιστεί και διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.

Η επιχείρηση είχε ξεκινήσει έπειτα από κλήση για βοήθεια από τουρίστες που βρίσκονταν στην περιοχή των Σιάννων. Πληροφορίες από άλλα μέσα αναφέρουν ότι επρόκειτο για επιχείρηση διάσωσης περιπατητών ή αναρριχητών, ωστόσο τα ακριβή περιστατικά της επιχείρησης και οι συνθήκες της πτώσης του πυροσβέστη αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την έρευνα.

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