Σοφία Λόρεν: Η γυναίκα μύθος, που δεν χωράει σε μια εποχή

Από τη Νάπολη και τα φωτορομάντσα στο Χόλιγουντ, η Ιταλίδα σταρ διέγραψε μια μυθική πορεία, που της επέτρεψε να διατηρεί στα 92 της τον θρύλο της ανέγγιχτο από τον χρόνο.

Ο πλανήτης τη γνώρισε πριν ακόμα ο άνθρωπος πατήσει στο φεγγάρι. Έπαιξε απέναντι σε ονόματα της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ (από τον Μάρλον Μπράντο και τον Κλαρκ Γκέιμπλ μέχρι τον Φρανκ Σινάτρα και τον Κάρι Γκραντ). Έγινε η πρώτη ηθοποιός που πήρε Όσκαρ για την ερμηνεία της σε μη αγγλόφωνη ταινία, κατέκτησε πέντε Χρυσές Σφαίρες, ένα Grammy κι ένα τιμητικό Όσκαρ συνολικής προσφοράς, ενώ της ανήκει το 2000ό αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, όπως και τραγούδι που έγραψαν για αυτήν οι Rolling Stones (“Pass the wine”). Στην εποχή των ιnfluencers και της εφήμερης διασημότητας, αν κάποιος δικαιούται τον χαρακτηρισμό του σταρ -με όλη τη σημασία της λέξης- είναι η Σοφία Λόρεν.

Γεννημένη σαν σήμερα, στις 20 Σεπτεμβρίου 1934, γιόρτασε πριν από δύο χρόνια τη συμπλήρωση των 90 της στο Anantara Palazzo στη Ρώμη (που έδωσε το όνομα της στην προεδρική σουίτα του), φορώντας μια ασημί δημιουργία που ο οίκος Armani σχεδίασε ειδικά για την περίσταση. Σε πιο στενό οικογενειακό κύκλο, πέρασε τα περσινά της γενέθλια στη Γενεύη, την πόλη όπου έχει επιλέξει να κατοικεί μόνιμα τα τελευταία χρόνια.

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